Está claro que, después del superéxito de Spider-Man: No Way Home, los crossovers entre diferentes versiones de un mismo superhéroe van a ponerse muy de moda. Sin ir más lejos, The Boys hará sus pinitos en ese concepto con el spin-off animado The Boys: Diabolical. Claro que la serie de Amazon Prime Video sobre superhéroes sociópatas tenía que darle un giro… distinto.

Como podemos ver, el tráiler es el anuncio ficticio de una cadena de hamburgueserías con clientela superpoderosa. Y, antes del primer minuto, eso nos sirve para ver un encuentro entre tres versiones diferentes de Homelander (Anthony Starr en la serie de acción real). Como esta versión perversa de Superman no tiene nada que ver con Peter Parker, cuando sus álter egos se encuentran, lo primero que hacen es… comerse las bocas. Con mucha lengua.

Afortunadamente, el resto del avance no sigue por ahí. En lugar de eso, nos muestra las ofertas del menú, juguetes coleccionables, sangre, mutilación y (si te fijas en el fondo de uno de los planos) onanismo desbocado en la salsa de queso. Por otra parte, también hace alarde de un reparto de voces en VO que incluye a Awkwafina, Jason Isaacs, Seth Rogen y Justin Roiland (Rick y Morty), entre un largo etcétera de cafres.

The Boys: Diabolical se estrena el 4 de marzo.