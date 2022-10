¿Nuevo capítulo de 'Los Soprano'? Michael Imperioli está escribiendo una película secreta con el creador

Poco después de que en 2021 Santos criminales tuviera un estreno híbrido en cines y HBO Max, David Chase firmó un contrato de cinco años con Warner Media. Entonces era inevitable percibirlo como un impulso para que el creador de Los Soprano siguiera trabajando en su universo más allá de Santos criminales, pues al fin y al cabo esta era una precuela de la aclamada serie de HBO donde asistíamos a la juventud de Tony Soprano según su vínculo con Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola): esto es, el padre del Christopher Moltisanti que encarnó Michael Imperioli y apareció en la película como voz narradora. Aunque Santos criminales no tuvo gran repercusión, la promesa de más Soprano era tentadora.

Chase, posteriormente, dijo que en efecto le habían sugerido desarrollar una serie puente entre Santos criminales y Los Soprano, ambientada entre los 60 y los 70. Dijo que solo lo contemplaría si Terence Winter volvía a trabajar con él, y seguidamente el presidente de HBO, Casey Bloys, confirmó que Chase no estaba demasiado interesado en volver de inmediato con la célebre franquicia. “No creo que David tenga interés en retomar Los Soprano. Es una serie perfecta que no necesita ser revisada. Pero veremos lo que quiere hacer después”. Por mucho que el futuro de Los Soprano parezca congelado, un reciente anuncio de Imperioli vuelve a llenar de esperanzas a los fans. Y es que Imperioli está escribiendo una película secreta con nada menos que David Chase.

El actor estrena este 31 de octubre la segunda temporada de The White Lotus (subtitulada Sicily), a cuyo reparto se ha incorporado para HBO Max. Al hilo de la serie ha acudido a The Tonight Show with Jimmy Fallon, donde ha declarado estar colaborando con Chase. “Sí, estamos escribiendo una película juntos con Steve Schirripa. Es un proyecto misterioso”. Schirripa es otro nombre conocido por el fandom, ya que interpretó en la serie a Bobby Baccalieri y más tarde, junto a Imperioli, comandó el exitoso podcast Talking Sopranos, donde van analizando cada episodio de la ficción en la compañía de distintos invitados. Teniendo a Schirripa, Imperioli y Chase en un mismo proyecto, es inevitable pensar en que este guarde algún tipo de relación con Los Soprano.

Pero Imperioli no ha soltado prenda. “David y yo escribimos juntos. No puedo decir de qué se trata. Pero cuando salga vendré aquí. Antes que nadie vendré aquí a hablar de ello”, le prometió al presentador. “No puedo hablar de eso más allá de lo que te he dicho”, insistió. Así que por ahora habrá que quedarse con esa incógnita, aunque es muy posible que sea cual sea la película entre a figurar en el acuerdo de Chase con Warner (si los últimos terremotos de la compañía lo permiten).

