"Nos vamos de fiesta el jueves": Paco León y los responsables de 'Élite' ponen fin a las hostilidades

Palabras malsonantes, reproches mutuos, resentimientos incubados durante años... Aunque uno diría que el conflicto entre Paco León y los showrunners de Élite, Darío Madrona y Carlos Montero, fueron solo unas pocas frases amplificadas por una prensa ansiosa de salseo, lo cierto es que este enfrentamiento era de los que hielan la sangre. Menos mal que, según parece, ambos bandos están en vías de firmar la paz.

Presentando Rainbow, su nuevo largometraje, en el programa Hoy por hoy de la SER, León le ha quitado hierro a sus declaraciones. "He dicho que [Élite] es muy mala en un contexto muy concreto, que es un podcast, que los carga el diablo", señalaba el actor y director. Y añadió: "Te ponen unas cervezas, te crees que nadie los escucha...".

📹 @pacoleonbarrios aclara sus declaraciones sobre Élite



"Con cerveza en mano, he dicho cosas que no debería. Me sabe fatal haber faltado el respeto a compañeros" pic.twitter.com/xv7K7vefc2 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) September 28, 2022

"He dicho cosas, como 'mojón' y 'mierda', que no se deben decir", señaló Paco León. "Yo soy bastante respetuoso con los compañeros, no porque esté ahora mismo en la radio contigo, sino porque sé lo que cuesta hacer una serie, una película...." "Me sabe fatal haberle faltado al respeto a los compañeros", concluía, dando la apabullante novedad de que él y sus presuntos rivales habían quedado para irse de fiesta.

Cualquiera diría que esto último era un toque de humor por parte de León, pero Carlos Montero confirmaba el anuncio en su twitter. "Paco León nos ha llamado. Ha estado encantador y nos vamos de fiesta el jueves", escribía el guionista.

Paco León nos ha llamado. Ha estado encantador y nos vamos de fiesta el jueves. — carlos montero 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@tremendoaveces) September 27, 2022

De esta manera, la noche madrileña será en breve escenario de una conferencia de paz de la que ya podrían tomar ejemplo Vladimir Putin y Joe Biden, dado su loable espíritu de conciliación.

Recordemos que, en una entrevista para el podcast Nude Project, León opinó sobre Élite en términos muy poco elogiosos: "Les respeto como compañeros, pero como espectador me parece un mojón", sentenció.

Carlos Montero y Darío Madrona respondieron airadamente en Twitter, con el primero recordando un desencuentro con su colega durante la promoción de la serie Arde Madrid ("Nos miraba como si tuviéramos chinches") y el segundo espetando: "La próxima vez le diré que éxitos como nuestra mierda le han producido su experimento".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.