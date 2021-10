"No volvería ni aunque me pusieran una pistola en la cabeza": Ruby Rose explica su salida de 'Batwoman' y cómo se sintió maltratada

"Ya basta. Voy a contar toda la historia de lo que realmente sucedió en ese rodaje", eran las primeras palabras de Ruby Rose en su perfil de Instagram, desde el que estaba a punto de desencadenar toda una tormenta contra CW y en concreto los responsables de la serie de la que fue protagonista Batwoman.

Como si de las cintas de Por trece razones se tratara, la actriz ha ido uno por uno señalando a todos los responsables del calvario que sufrió durante la producción de la serie en la que daba vida a la superheroína de Gotham. El primero era Peter Roth, director general de WBTV y quien según asegura Rose amenazó con despedir a todo el equipo y culparla a ella si no volvía al set de rodaje 10 días después de haberse roto el cuello. La actriz incluso menciona que Roth había contratado un investigador privado para seguirla al que despidió "después de que su informe no coincidiera con la narrativa que a él le interesaba".

Además de a Roth, la actriz encargada de dar vida a Kate Kane apunta también hacia otros nombres. Uno de ellos es el de Caroline Dries, la showrunner de Catwoman, quien según Rose visitó el rodaje de la serie apenas 4 veces y forzó a todos a terminar la producción en plena pandemia mientras el resto de series de CW se habían suspendido.

Pero el que se lleva la palma es sin duda Dougray Scott, el actor que daba vida a Jacob Kane, el padre de Batwoman. Según Rose, Scott "abusó de mujeres” y también “hizo daño a una doble, gritaba a las mujeres como si fueran perros" y en general "era una pesadilla" trabajar con él.

La actriz no ha escatimado en detalles en sus stories de Instagram que están dando la vuelta al mundo y revelando algunos de los motivos por los que su presencia en la serie terminó en la primera temporada. Aun con todo, Rose aclara que no fue decisión suya: "No volvería por ninguna cantidad de dinero, ni aunque me pusieran una pistola en la cabeza. Y TAMPOCO ABANDONÉ. YO NO ABANDONO. Fueron ellos quienes destrozaron a Kate Kane y Batwoman, no yo".

