“No tengo dudas de que va a ser un éxito”: Emilia Clarke sobre las precuelas de ‘Juego de tronos’

Este fin de semana estamos de celebración: se cumplen diez años desde el inicio de Juego de tronos, y por muy decepcionante que pudiera ser su final es un buen momento para que nos reconciliemos con la serie y nos quedemos con las cosas buenas. Desde luego, Emilia Clarke es lo que piensa hacer. Intérprete de Daenerys Targaryen desde el principio, Clarke fue el rostro visible de la gran polémica que sacudió la temporada final de Juego de tronos a cuenta de cierto giro genocida, pero estos días la actriz prefiere recordar con cariño cómo empezó todo. “Disfrutábamos del momento en el que estábamos, sin saber cómo sería recibido, qué pensaría la gente, qué ocurriría al final”, cuenta a Entertainment Weekly.

“En realidad éramos como niños, solo estábamos pasándolo bien, disfrutando de esta locura. La primera temporada fue una alegría constante. La recuerdo con mucho amor”, prosigue Clarke. La actriz ha realizado una entrañable retrospectiva de Juego de tronos (concretamente sobre su temporada inicial), pero también ha sido preguntada por el futuro de la serie. Uno que se encuentra absolutamente atiborrado de nuevos proyectos, puesto que en HBO son conscientes del tirón que sigue teniendo el mundo creado por George R.R. Martin y ya ha puesto en marcha múltiples precuelas. La que está más avanzada con diferencia es House of the Dragon, que se estrenaría si todo va bien en 2022.

Esta ficción se ambienta cientos de años antes de Juego de tronos para examinar el pasado de la Casa Targaryen, a la que pertenecía el personaje de Clarke. Ya ha confirmado la presencia de actores como Paddy Considine, Olivia Cooke o Matt Smith, y entre sus principales responsables destaca Miguel Sapochnik, artífice de algunos de los capítulos más aplaudidos de la serie inaugural, como La batalla de los bastardos. Solo con Sapochnik, según Clarke, basta para tener seguridad en que House of the Dragon triunfe. “Le amo completamente y no tengo dudas de que va a ser un éxito enorme, porque es un genio”.

Más allá de House of the Dragon, HBO tiene en marcha ingentes formatos que sirvan de precuela a Juego de tronos, con la amenaza de que este número aumente luego de que Martin firmara un sustancioso acuerdo con la cadena. Entre Cuentos de Dunk y Egg y ficciones dedicadas al día a día de Lecho de Pulgas, queda Juego de tronos para rato, y en opinión de Clarke es lo más normal del mundo. “Les deseo todo lo mejor, saldrá como tenga que salir pero por supuesto harán más. No puedes crear algo tan grande y que la gente no diga ‘¿no hay más? ¡Esto es realmente bueno, hagamos mucho más!’”.