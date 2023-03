Hoy quiero confesar que no he visto un solo episodio de The Last of Us. Y que no es por falta de interés. Es por huir de un FOMO [Fear of missing out; miedo a perderte cosas] que, en su momento, me había convertido en un zombie que hubiera desayunado setas con Cordyceps. La dictadura – tan insoportable como cualquier otra dictadura– del ver, leer, escuchar, lo que toca.

Hubo un tiempo en que lo hice… y fui feliz. Luego otro en el que seguí haciéndolo… y fui infeliz. No hay cuerpo humano capaz de sobrevivir a la era de la saturación televisiva, eso que John Landgraf, en el muy lejano 2015, definió como Peak TV. Si el streaming ha cambiado la televisión, también debe cambiar nuestra manera de verla.

En tiempos de reivindicación humanista del mundo (de nuestras ciudades, de nuestros entornos, de nuestras dietas), ha llegado el momento de hacerlo también sobre nuestro consumo de ficción televisiva. Tiene que haber otro ritmo y otra manera de ver. Uno que establezca coordenadas más pausadas y racionales, que no esté azuzado por las mil cuentas que las cadenas usan para viralizar sus contenidos y generar hype.

Que no considere disfrutar de una serie de televisión como una competición olímpica que transforma a los espectadores en una especie de usainbolts catódicos. Con The Last of Us, esa sensación se magnifica debido a su naturaleza. Para algunos, no es la serie de Craig Mazin, sino el videojuego de Neil Druckmann: una carrera por pasar de pantalla lo antes posible.

Placer, no obligación

Me sobran obligaciones semanales como para autoimponerme una nueva que venga a pautar y esclavizar mi tiempo de ocio. No todas las semanas puedes tener la cabeza para 60 minutos de postapocalipsis zombie. Mi cerebro a veces es un lavadero de piedra y, a veces, una centrifugadora. Si las series son los nuevos folletines, quiero verlas como leo aquellos. Un día igual tienes el cuerpo para 100 páginas, y otro día para 20. Lo mismo te apetecen dos capítulos que 20 minutos.

Ellie (Bella Ramsey) en su habitación HBO

Es una estrategia defensiva que ya he puesto en funcionamiento con anterioridad. Con Succession, por ejemplo. En una serie que tiene más palabras por segundo que una película de Berlanga, necesito tener los sentidos completamente alerta para ver sus episodios. En un mundo en el que cada vez se insulta peor, me gusta paladear las ofensas que se dedican los Roy, y hacerlo a mi ritmo, rebobinando diálogos y situaciones, deteniéndome en miradas y gestos.

De igual modo sobreviví a la tronchante angustia y paranoia (espero que fingida) que generó el final de la segunda temporada de The White Lotus. Un fenómeno de lo más curioso, dado que esas urgencias, curiosa y sospechosamente, no ocurrieron con su primera entrega. Por eso sé que sobreviviré al nuevo ansia generado por The Last of Us.

No es spoiler si no te importa

Como el viejo gritando a las nubes de Los Simpson, gente aparentemente racional despotrica cada lunes de amigos y vecinos por contarle en redes lo que ha ocurrido. Dicen que llegas tarde, que te destripan la trama. Pero ese es el pensamiento de los resultadistas. A los disfrutones nos mueven otros placeres, igualmente honestos.

Es como conocer una ciudad con un tour operador o por tu propio pie. Las grandes historias, como los viajes memorables, desconocen el significado de la palabra ansiedad. Todos sabemos cómo acaban esas cosillas de Madame Bovary con Monsieur Bovary o de D’Artagnan y Monseñor Richelieu. Y, sin embargo, volveré/volveremos a ellas una y otra vez solo por el placer de disfrutar de una historia bien contada.

No sé qué ha pasado con Ellie y Joel y si han sido capaces de sobrevivir a su apocalipisis. Lo que tengo muy claro es que yo sí lo haré al infierno de lo inmediato.

