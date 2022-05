‘Nine perfect strangers’ renueva por una segunda temporada

En su momento, Big Little Lies fue toda una sensación de crítica y público, que se amplió a una carrera de premios igualmente triunfal. Dicha sensación quedó algo ensombrecida cuando, pese a haber afrontado sus candidaturas como miniserie (pues había completado del todo su adaptación de la novela homónima de Liane Moriarty), Big Little Lies sorprendió con la renovación por una segunda temporada, que a la postre no fue tan valorada como la anterior. En el caso de Nine perfect strangers no podemos hablar de un consenso similar, pero la audiencia de esta nueva serie de Hulu parece haber acompañado, y de ahí que Variety recoja que ha pasado lo mismo con ella que con Big Little Lies.

Las similitudes son bastante sorprendentes. Al igual que Big Little Lies, Nine perfect strangers se basa en un libro de Moriarty, está creada y dirigida por David E. Kelley, y cuenta con Nicole Kidman en un papel protagonista. También ha completado la adaptación del material de partida, pero Hulu la ha renovado igualmente de forma que, cuando se desarrolle la carrera de premios, Nine perfect strangers se postule como serie dramática y no como miniserie, alejándose de cualquier polémica. La cadena está a punto, pues, de darle luz verde, aunque no se sabe mucho de esta segunda temporada. Más allá del hecho de que, forzosamente, narrará una historia separada del libro de Moriarty.

El reparto original de Nine perfect strangers estaba integrado por Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Samara Weaving, Regina Hall y la citada Kidman, entre otros. La serie, al igual que Moriarty antes que ella, narraba la estancia de varias personas desconocidas en un retiro espiritual regentado por Masha (Kidman), mientras poco a poco descubrían detalles muy inquietantes sobre el centro. Podemos asumir que la segunda temporada se ocuparía de un elenco de huéspedes distinto (estilo lo que va a ocurrir en The White Lotus), manteniéndose el rol de Kidman, aunque por ahora el movimiento solo parece perseguir darle la espalda a la controversia de Big Little Lies.

En España podemos ver Nine perfect strangers en Amazon Prime Video.

