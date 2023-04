Nikolaj Coster-Waldau aún no quiere ponerse con 'La casa del dragón'

HBO tuvo un éxito tan masivo con Juego de tronos (incluso cuando su última temporada despertó una polarización tremenda) que no dudó en preparar varios spin-offs lo más rápido posible. Ahora mismo George R.R. Martin, autor de la Canción de hielo y fuego que lo empezó todo, está colaborando con la cadena en múltiples proyectos que expandan la historia de Juego de tronos, por no hablar de una secuela centrada en Jon Nieve y que desarrollaría y escribiría su intérprete Kit Harrington.

La cuestión es que, más allá de estas maquinaciones, ya hemos tenido precuela, y ha salido bien. La casa del dragón ha arrasado con la audiencia y encandilado a la crítica, proyectándose a cientos de años previos a Canción de hielo y fuego para narrar las intrigas de la Casa Targaryen. Ahora prepara su segunda temporada, y cabe preguntarse cómo han recibido el fenómeno los actores originales de Juego de tronos.

Emilia Clarke, Daenerys, ya dijo que era “demasiado raro”. La actriz se veía incapaz de ver La casa del dragón tras la experiencia tan intensa que fue Juego de tronos. “Simplemente no puedo hacerlo. Es como si alguien me dijera ‘¿quieres ir a esa reunión de una clase que no es de tu año?’. Así me siento, y lo estoy evitando”. No es distinto a lo que siente Nikolaj Coster-Waldau, que cree igualmente que es demasiado pronto.

Coster-Waldau interpretó a Jaime Lannister en la serie de HBO, y ahora mismo promociona la llegada a Apple TV+ de su último trabajo. Lo último que me dijo es una serie que coprotagonizan Jennifer Garner y Aisha Tyler (quien recientemente reflexionaba sobre su estancia en Friends), y Coster-Waldau prefiere centrarse en ella antes que plantearse ver La casa del dragón. Es decir, lo ha intentado. Pero no le motivó la experiencia.

“No la he visto. Un día la pusieron y vi los créditos iniciales”, explica en Entertainment Weekly. “Y fue un poco extraño, porque tenía la misma música y la secuencia de créditos era parecida. Me dije ‘ah, es demasiado pronto’. ‘Demasiado pronto’”. El hecho de que La casa del dragón tenga un opening tan parecido al de Juego de tronos ha sido muy cuestionado en redes sociales, y es lo que ejercido de barrera de entrada para el actor.

“Esperaré. Le daré un par de temporadas, entonces podré verla de golpe y ya está. Pero sé que a mucha gente le encanta esa serie y me alegro”, concluye Coster-Waldau.

