Nickelodeon retira dos episodios de ‘Bob Esponja’ en Estados Unidos por herir sensibilidades

Desde su lanzamiento en 1999, Bob Esponja se ha expandido a lo largo de 13 temporadas y más de 500 episodios sin perder el favor del público infantil, y sin rehusar de vez en cuando dar el salto a otros medios. El carismático habitante de Fondo de Bikini ha protagonizado varios telefilms y largometrajes de cierta ambición (el último de ellos fue Bob Esponja: Un héroe al rescate, que fue vendida por Paramount a Netflix para que se estrenara en su plataforma el pasado noviembre), pero por mucho prestigio que tenga acumulado este no ha impedido que Nickelodeon realice un par de sacrificios en pos de la tranquilidad de sus espectadores.

Según recoge IGN, la compañía ha eliminado dos capítulos de la tercera y decimosegunda temporada tanto de su emisión en el canal como de las plataformas de streaming que los tienen en su catálogo. En EE.UU. estas son Amazon Prime Video y Paramount+, pero dado que en España Amazon solo dispone de las dos primeras temporadas, esta medida no nos ha afectado. En lo relativo al caso estadounidense, esta retirada corresponde a la preocupación de Nickelodeon por herir sensibilidades infantiles (y no tan infantiles). Uno de ellos es Mid-Life Crustacean, emitido por primera vez en 2003.

Nickelodeon ha aclarado que este capítulo lleva sin emitirse desde 2018, aplicando la medida a las plataformas que sí lo incluyen. No ha revelado, en cambio, los motivos de esta retirada: Mid-Life Crustacean se centra en la crisis de mediana edad del Señor Cangrejo y los intentos de Bob Esponja y Patricio por ayudarlo: esta trama acabará conduciendo a una escena donde los tres se cuelan en la casa de una mujer para robar su ropa interior; mujer que luego resulta ser la madre del Señor Cangrejo. Es posible que sea este segmento el que ha incomodado a Nickelodeon, conduciendo a su eliminación completa.

El otro episodio es The Kwarantined Crab y apenas ha tenido recorrido desde su estreno, aunque sí ha circulado bastante por Internet (de hecho hay escenas del capítulo en español dentro de YouTube). En este caso salta a la vista cuál ha sido el motivo: The Kwarantined Crab narra cómo la “gripe de la almeja” conduce a que el inspector de sanidad exija que los empleados de El Crustáceo Crujiente se pongan en cuarentena; una tensa situación según la cual cada sospechoso de haber contraído la enfermedad es encerrado en el congelador. “The Kwarantined Crab se centra en un virus, así que hemos decidido no emitirlo por sensibilidad ante la verdadera pandemia global”, ha declarado un portavoz de Nickelodeon.