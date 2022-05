Netflix renueva ‘I Think You Should Leave’ por una tercera temporada

I Think You Should Leave se compone de varios sketches sin conexión aparente, donde situaciones cotidianas van evolucionando hasta extremos surrealistas y/o inquietantes, y sus protagonistas tienen la necesidad desesperada de abandonar el escenario (de ahí el título). Su humor absurdo e incómodo lo tenía todo para convertirla en una serie de culto, y así es como I Think You Should Leave obtuvo grandes aplausos durante sus primeras dos temporadas, que luego derivarían en premios. Se beneficiaba de la presencia hiperactiva de Tim Robinson, antiguo guionista de Saturday Night Live, tanto delante como detrás de las cámaras, ejerciendo de cocreador junto a Zach Kanin.

Además, como productores ejecutivos de esta serie de Netflix encontrábamos a Akiva Schaffer, Andy Samberg y Jorma Taccone, miembros del grupo The Lonely Island, con lo que la juerga estaba asegurada. Así que es de agradecer que Netflix, por muy envuelta que esté en su crisis por la pérdida de suscriptores y por anecdótica que sea la porción de espectadores congregada, se haya decidido a renovarla por una tercera temporada. I Think You Should Leave tendrá nuevos episodios, manteniendo el formato y acaso encontrando nuevo público, aunque ni la plataforma ni sus creadores han tanteado ninguna fecha de estreno aún.

La renovación de I Think You Should Leave se enmarca en una nueva estrategia de Netflix que busca reforzar los contenidos humorísticos de su catálogo, tomando como referencia comedias tan aclamadas como The Good Place, Brooklyn Nine-Nine o Superstore. De hecho, el gigante de streaming ha resuelto revivir la serie de Tim Robinson paralelamente a anunciar tres títulos inminentes muy prometedores, todos ellos comedias: Blockbuster (protagonizada por Randall Park y Melissa Fumero, llegada precisamente de Brooklyn Nine-Nine), El idiota favorito de Dios (con Melissa McCarthy) y El pentavirato (con Mike Myers).

