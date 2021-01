Netflix prepara un anime de 'Tomb Raider'

Fue la primera heroína de los videojuegos en alcanzar el rango de superestrella y, por lo que se ve, su atractivo sigue incólume. Lara Croft, la protagonista de la saga Tomb Raider, llegará próximamente a Netflix encabezando una serie de animación.

En concreto, la plataforma cuenta con Lara para protagonizar un anime escrito y producido por Tasha Huo, responsable también de otro de sus spin-off más prometedores. Hablamos de The Witcher: Blood Origin, sobre la serie de fantasía protagonizada por Henry Cavill.

La serie de Tomb Raider, todavía sin título, no estará basada en la película de 2018 protagonizada por Alicia Vikander. En lugar de eso, prolongará el argumento de la trilogía de juegos (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider) que supuso el reboot de la saga entre 2013 y 2019.

Pero aún hay más, porque Netflix también planea darle su propia serie animada al galán más alto, peludo y moreno de Hollywood. Es decir, a King Kong: el tremendo simio, a punto de enfrentarse con nuestro reptil japonés favorito en Godzilla vs. Kong, tendrá un papel destacado en Skull Island, spin-off a cargo de Brian Duffield (Underwater) y protagonizado por un grupo de náufragos que trata de sobrevivir en Isla Calavera.