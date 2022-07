Netflix encarga una nueva adaptación de 'Death Note' a los creadores de 'Stranger Things'

Acaba de finalizar la cuarta temporada de Stranger Things pero su equipo ya está pensando en el siguiente paso. Mientras comienza a prepararse la que será la quinta y última temporada, o se habla de un posible spin off muy diferente a la serie original, los hermanos Duffer ya se han movido por su cuenta y han creado su propia productora: Upside Down Pictures. ¿Su primer proyecto? En Netflix, dónde si no.

Y es que la plataforma ha encargado a los creadores de una de sus series de mayor éxito realizar el que podría ser su siguiente triunfo: Death Note. El popular manga que a su vez tuvo una adaptación animada en formato serie podría tener ahora su propia adaptación en formato live action y con los hermanos Duffer supervisándolo todo.

La historia de Death Note se adaptaría al estilo de los Duffer pues según aseguran ellos su objetivo es el de crear el tipo de historias que les inspiraron en su infancia, "historias que tienen lugar en esa hermosa encrucijada en la que lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, en la que el gran espectáculo coexiste con el trabajo íntimo de los personajes, en la que el corazón gana al cinismo".

Y sí, no te ha fallado la memoria, la historia de Yagami Light y su cuaderno negro ya tuvo una adaptación en acción real. Y sí, también fue en Netflix. Solo que aquella película con Nat Wolff como protagonista y Willem Dafoe dando voz al malvado Ryuuk no tuvo todo el éxito que se esperaba, sino todo lo contrario. La nueva adaptación de los Duffer será en formato serie y se espera que corra mejor suerte que la de Adam Wingard (Godzilla vs. Kong). Al menos así debería ser si los hermanos Duffer quieren empezar con su nueva productora con buen pie.

