Netflix con anuncios pero menos contenido: varias series no están disponibles en la versión más barata

El 10 de noviembre, a las 17:00h, es la fecha elegida para el lanzamiento en España de la tarifa de Netflix con anuncios: el llamado plan básico con anuncios, que tendrá un precio de 5,49 euros al mes. Una cifra por debajo de los 7,99 euros al mes que cuesta actualmente el plan básico y que, por el momento, se mantendrá.

No obstante, los 2,50 euros de diferencia entre ambas tarifan tienen importantes implicaciones. Para empezar, esta tarifa más barata incluirá anuncios antes y durante la reproducción de series y películas, la imagen en emisión será a 720p y no existirá la posibilidad de descargar contenido para ver en el dispositivo sin conexión a internet.

Además, la plataforma advirtió que no todas las series y películas estarían disponibles en la opción básica con anuncios. Ahora que la tarifa se ha lanzado ya en EE UU, podemos irnos haciendo una idea de los títulos que no podrán verse en esta modalidad de Netflix probablemente tampoco en España.

Es posible que la lista cambie en nuestro país, ya que se trata de series de Netflix que, a pesar de haber sido llamadas originales por la compañía, son títulos licenciados, no de producción propia. Su explotación con publicidad no forma parte de los contratos con sus respectivas productoras, por lo que Netflix no puede ofrecerlos bajo esta tarifa.

Qué series no están en Netflix con anuncios

Llama la atención ver House of Cards entre las series no disponibles en la tarifa de Netflix con anuncios. El thriller político protagonizado por Kevin Spacey y Robin Wright fue en su momento el primer estandarte de la plataforma dentro del panorama de las series originales; las acusaciones de abuso sexual contra Spacey llevaron a terminarla abruptamente en su sexta temporada.

Además de House of Cards, una producción de Sony Pictures Television, tampoco es accesible Arrested Development, serie de Fox que Netflix recuperó en dos ocasiones años después de su cancelación. Otros títulos que extraña menos ver dentro del 5%-10% del catálogo de la compañía que se calcula no disponible en la versión con anuncios son producciones originales de otros canales que podían verse internacionalmente en la plataforma como Peaky Blinders, New Girl o The Good Place, entre otras.

Esta es una lista, no necesariamente completa, de las series que actualmente no pueden verse en Netflix con la tarifa básica con anuncios en EE UU, mientras que sí están disponibles para el resto en la plataforma:

Arrested Development

Chicas buenas

El bebé jefazo: Vuelta a la cuna

Friday Night Lights

House of Cards

Kipo y la era de las bestias mágicas

New Girl

Peaky Blinders

Queen of the South

She-Ra

The Good Place

The Last Kingdom

The Magicians

The Sinner

Voltron

