Netflix cancela 'Ultrasecretos (Inside Job)' a pesar de haberla renovado para una segunda temporada

Un nuevo amanecer, una nueva cancelación inesperada de una serie que en principio tenía asegurada la continuidad. Netflix ha cancelado la segunda temporada de Ultrasecretos (Inside Job), la serie de animación de Shion Takeuchi (Gravity Falls) que satiriza las teorías de la conspiración con un grupo de trabajadores del gobierno en la sombra, fue renovada por la plataforma en junio, pero a pesar de ello han decidido cancelarla de manera fulminante.

Ha sido la propia Takeuchi quien ha confirmado en redes lo que otro guionista de la serie, Chase Mitchell, había empezado a apuntar en una serie de tuits ambiguos donde se quejaba de que a cierta plataforma ya no le interesaba la animación. Mitchell borró sus mensajes, pero los fans de Ultrasecretos (Inside Job) empezaron a especular hasta que la creadora de la serie confirmó la triste noticia.

"Me parte el corazón confirmar que Netflix ha decidido cancelar la segunda temporada de Ultrasecretos (Inside Job). A lo largo de los años, sus personajes se han convertido en personas reales para mí y me deja devastada no verlos crecer", escribe Takeuchi en su despedida por Twitter. "Gracias por acompañarnos en este camino a todos los que vieron la serie. Aunque esté triste, ayuda saber que hay gente ahí fuera a la que le importaron tanto estos personajes como a mí".

La cancelación de Ultrasecretos (Inside Job) es un nuevo estacazo de Netflix contra los seguidores y trabajadores de la animación, que además llega traicioneramente cuando el título ya tenía en marcha la producción de los nuevos episodios que habían sido encargados. El año pasado la plataforma ya pegó un hachazo considerable a su catálogo de animación cancelando la continuidad de series como The Midnight Gospel o Q-Force.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.