Netflix cancela ‘Space Force’ tras dos temporadas

Recientemente nos enteramos de que Netflix, aun permaneciendo como líder del mercado de streaming, perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre de 2022. Es la primera vez en diez años que la plataforma pierde clientes, de modo que son inevitables las medidas que traten de sobreponerse a la situación. Ya se haba de despidos en su división de márketing, y como es de esperar ciertas series ya no tienen su continuidad asegurada (aunque tratándose de Netflix tampoco es que la tuvieran antes) ((y quizá sea ese uno de los motivos de la caída de suscriptores)). Según recoge The Hollywood Reporter, la damnificada más reciente es Space Force, serie a cargo de Steve Carell y Greg Daniels, creador de The Office. Aunque en este caso es bastante comprensible.

Uno de los grandes éxitos de audiencia en los últimos años para Netflix ha venido dado por la presencia en catálogo de The Office. Aunque la sitcom ya haya pasado a Peacock en EE.UU., el público congregado convenció a Netflix de buscar la colaboración de Daniels y Carell, y así es como fue impulsada Space Force. La serie se inspiraba en la intención del expresidente Donald Trump de que la fuerza espacial se convirtiera en la sexta rama militar de EE.UU., con un incremento astronómico del presupuesto, y a Carell le tocó capitanear la iniciativa correspondiente como actor protagonista. También ejerciendo de cocreador y productor ejecutivo, lo que condujo a que le pagaran un millón de dólares por episodio y a batir una suerte de récord para los estándares de la compañía.

Vaya, que Space Force era cara. Y este presupuesto no se saldó con críticas positivas. La primera temporada de 10 episodios de Space Force tuvo una recepción tirando a tibia, de modo que Netflix forzara cambios en la segunda entrega, como trasladar la producción de Los Ángeles a Vancouver para reducir gastos y contratar nuevos guionistas. La segunda temporada no logró fortalecer el atractivo de Space Force, de modo que Netflix ha terminado optando por no renovarla para una tercera entrega. No significa que su colaboración con Daniels haya concluido, sin embargo, ya que ahora mismo tiene en marcha con él dos series animadas (Bad Crimes y Exploding Kittens) que produce junto a Mike Judge, creador de El rey de la colina y Beavis y Butt-head.

