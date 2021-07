Netflix cancela 'Maldita' tras una sola temporada de leyenda artúrica

Maldita ha sido cancelada poco antes de cumplirse un año desde su estreno en Netflix. La plataforma ha cercenado las posibilidades de continuación de la adaptación de la novela gráfica de fantasía de Frank Miller y Tom Wheeler donde se reinterpretaba la leyenda artúrica con Katherine Langford de protagonista.

Como siempre ocurre con Netflix, la ausencia de datos de audiencia de la serie impide saber si una falta de público ha sido el principal argumento para detener la producción de un título tan ambicioso como Maldita, que se presentó como un intento de la compañía por armar su propio universo de fantasía épica a lo Juego de tronos.

De momento, la adaptación de The Witcher parece haber servido mejor ese propósito y ya tiene por delante tanto segunda temporada como un spin-off. En el caso de Maldita, desde su estreno no generó demasiada conversación en redes sociales y la respuesta crítica fue bastante tibia, con lo que tiene sentido que a Netflix no le hayan salido las cifras para seguir adelante con ella.

No es que ese sea siempre el caso, ya que la plataforma es conocida por su facilidad para segar series al mismo ritmo que anuncian producciones nuevas; en 2021 ya han sido varias las que han sido canceladas tras la emisión de una sola temporada que, sin embargo, Netflix se resiste a estrenar como miniseries siempre con la esperanza de que suena la flauta y tenga un nuevo fenómeno a lo Stranger Things entre manos.

