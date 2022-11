Netflix cancela 'Destino: La saga Winx' tras dos temporadas

Malas noticias para los suscriptores de Netflix aficionados a la brujería: la plataforma ha decidido cancelar Destino: La saga Winx, el show basado en la popular serie animada de Nickelodeon. Protagonizado por Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Danny Griffin y Sadie Soverall, La saga Winx ha aguantado dos temporadas en la plataforma.

Brian Young, showrunner del programa, confirmó la noticia en su instagram (vía Entertainment Weekly). "No es una noticia divertida, pero Netflix ha decidido no dar luz verde a la tercera temporada de Destino: La saga Winx", anunció. "Sé que muchos de vosotros adorasteis [la segunda temporada]. Es un lado positivo que te rompe corazón, pero un lado positivo al menos".

Tanto Elisha Applebaum como Precious Mustapha compartieron su dolor por el fin de la serie en sus stories de Instagram. "Me siento muy agradecida por que me confiaran un personaje tan divertido como Musa y por haber compartido vuestras pantallas con un reparto maravilloso, al que me siento feliz de llamar 'familia", escribió la primera.

"¡Han sido cuatro años mágicos!", señaló Precious Mustapha. "Interpretar a Aisha me ha cambiado la vida, de verdad. Gracias a los maravillosos fans por su amor y su apoyo constantes, y un abrazo a ese reparto y ese equipo tan talentosos que trabajaron sin descanso".

La segunda temporada de Destino: La saga Winx terminaba con un cliffhanger que ahora se quedará como el final del show, con Bloom (Abigail Cowen) despidiéndose de su interés romántico Skye (Danny Griffin) y cerrando desde dentro el Reino de la Oscuridad, acompañada de su madre. Así, lo que prometía ser un momento de suspense para los fans ha quedado como un final trágico.

