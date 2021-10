Netflix va a cambiar 'El juego del calamar' para quitar el número de teléfono real que ahora atormenta a su propietario

Seguro que alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los números de teléfono en las películas de Hollywood suelen empezar por el prefijo 555 sin importar en qué lugar de EE UU se desarrolle la acción. Hay una razón muy concreta para inventarse ese prefijo inexistente: a la gente le da por llamar a los números que aparecen en pantalla. Así que mejor poner uno falso para que no ocurra lo que ha pasado en Corea del Sur con el éxito de El juego del calamar.

Netflix va a editar la serie coreana que se ha convertido en su mayor fenómeno global para quitar el número de teléfono que aparece en las tarjetas que reciben los personajes. Por un lado hay tres formas geométricas (que han generado su propia fascinación) y por el otro el número al que deben llamar quienes quieran participar en la misteriosa y macabra competición que plantea la serie creada por Hwang Dong-hyuk.

Resulta que el número de teléfono que aparece en El juego del calamar no es ficticio, sino que existe realmente y pertenece a un residente de la provincia surcoreana de Gyeonggi que, sin haber visto la serie ni estar al tanto de su existencia, un día empezó a recibir cientos y miles de llamadas y mensajes hasta acabar bloqueando su móvil.

Los creadores de El juego del calamar pensaron que al publicar un número de tan solo ocho cifras (sin las tres primeras de prefijo) resultaría inutilizable, pero no tuvieron en cuenta que quienes llamen desde dentro de la misma provincia sí pueden contactar con ese teléfono.

El final de un tormento telefónico

El hombre de 40 años contó en Money Today (vía Koreaboo) que desde el estreno de El juego del calamar no ha podido mantener una vida normal, debido a las personas que llaman a su número de teléfono tanto de día como de noche. "Llevo más de diez años usando este número, así que estoy muy sorprendido. He recibido más de 4.000 llamadas que he tenido que bloquear", afirma el afectado.

Según publica The Korean Times, el asunto ha llevado a que Netflix decida tomar cartas en el asunto. En colaboración con Siren Pictures, la productora de El juego del calamar, en los próximos días se va a proceder a editar las imágenes en las que aparece el número de teléfono para que esta persona deje de recibir las llamadas y mensajes de bromistas y curiosos.

Ni siquiera ha sido el único afectado. El mismo diario publica que otra persona, cuyo número de teléfono es igual salvo por una cifra distinta también ha empezado a recibir llamadas masivamente. "El estrés de todas estas llamadas de broma incesantes me está volviendo loco", puso en sus redes sociales el afectado.

