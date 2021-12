Netflix anuncia un spin-off de ‘La casa de papel’ centrado en Berlín

Ya no queda nada para que La casa de papel estrene su última tanda de episodios, y la historia de los ladrones que han conquistado los hogares de todo el mundo a través de Netflix llegue a su fin. La serie de Álex Pina no ha hecho sino ganar espectadores a lo largo de su andadura en la plataforma de streaming, cosechando un éxito tal que era lógico esperarse una prolongación de la cabecera antes o después. Finalmente, sus responsables no han querido ni esperarse a que sean estrenados los episodios finales, puesto que aprovechando un evento de Netflix celebrado en el Palacio Vistalegre de Madrid (La casa de papel: El legado) se ha confirmado el primer spin-off de La casa de papel.

Y este, como se podía imaginar, estará centrado en Berlín. El ladrón de joyas interpretado por Pedro Alonso, hermano y mano derecha del Profesor (Álvaro Morte), murió en la Parte 2, pero con una base de fans a sus espaldas tan enorme que los guionistas se las apañaron para conservarle en el reparto. ¿Cómo lo hicieron? Con una sucesión de flashbacks que mantuvieron el cariño por Berlín al tiempo que desconcertaban a su intérprete (se sentía como “en una serie paralela desde que el personaje murió”). Ya que Berlín no podría resucitar a menos que los guionistas se sacaran de la manga un giro rocambolesco, este spin-off nos dará más tiempo con él sin necesidad de trucos.

Esta nueva entrega de La casa de papel (acaso un primer spin-off de muchos) narrará los orígenes de Berlín, siendo Pedro Alonso su protagonista. La idea es que la serie llegue en 2023, y aunque Netflix no ha dado más detalles de la misma no hay duda de que Berlín fue el gran protagonista del evento, pues paralelamente se confirmó el desarrollo de un remake coreano de La casa de papel… con Park Hae-soo en el reparto. El actor de El juego del calamar cambiará el mono verde por el rojo para un nuevo proyecto que confirma que al fenómeno de La casa de papel le queda mucha vida por delante.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.