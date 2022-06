Netflix anuncia un reality show de ‘El juego del calamar’ (en principio sin muertes)

La idea tras El juego del calamar es que el concurso letal al que los protagonistas se unen, aquejados por sus problemas económicos, se lea como una crítica mordaz al capitalismo y la sociedad del espectáculo. Seguro que la mayor parte de los espectadores que han visto la serie a lo largo del mundo (convirtiéndola en el título más visto de la historia de Netflix) así lo leyeron, pero el sistema es el que es y la plataforma de streaming no le ha visto inconvenientes éticos a convertir El juego del calamar… en un concurso de verdad. El resultado es Squid Game: The Challenge, y la plataforma lo ha anunciado poco después de confirmar que la serie tendría segunda temporada a manos de Hwang Dong-hyuk.

Durante el Banff World Media, y según recoge The Hollywood Reporter, Netflix ha dado los primeros detalles del proyecto, concebido como un carísimo reality show de pruebas similares a las vistas en la serie (aunque con varias diferencias para poder pillar desprevenidos a los concursantes). La compañía se ha visto obligada a aclarar que en este Juego del calamar no habrá muertes, y sí el mayor premio jamás concedido en televisión: 4.56 millones de dólares, rivalizando con cifras de formatos como Factor X o Jeopardy!. No ha trascendido si esta cantidad le corresponderá a un único ganador, o a un grupo de finalistas. El formato en sí ha sido descrito como una “competición masiva y experimento social”, intensificando el componente distópico de todo.

Los 4.56 millones de dólares encajan con el número de concursantes que se reclutarán, 456. Aunque, a diferencia de la serie, todos deberán ser angloparlantes. La convocatoria se ha abierto a aspirantes estadounidenses, británicos e internacionales, con la condición de que manejen el inglés pues será este el idioma en que se planteen pruebas e instrucciones. “¿Quién será un aliado, en quién confiarás, a quién traicionarás?”, se preguntan desde Netflix, insistiendo en que aquí nadie se hará daño y confirmando que el reality (de ciertas semejanzas con Survivor) se compondrá de 10 episodios, uno más que la serie.

Squid Game: The Challenge no es una idea exactamente nueva, pues hace tiempo el youtuber MrBeast organizó una competición no oficial inspirada en El juego del calamar. Como resultado ha obtenido 250 millones de reproducciones desde noviembre y recibido las alabanzas de Hwang. El creador de la sensación coreana se halla ahora inmerso en la realización de The Best Show on the Planet, una sátira en torno al fenómeno de El juego del calamar que ya cuenta con otro elemento fundamental del que burlarse. En lo que respecta a The Challenge Netflix espera que, una vez se hayan reclutado todos los concursantes, todo pueda ser rodado durante cuatro semanas, para estrenarlo a principios de 2023.

Puedes ver el teaser del proyecto bajo estas líneas.

