Neil Patrick Harris cree que “hay algo sexy” en que actores heterosexuales interpreten a gays

¿Deben actores heterosexuales interpretar a personajes gays? A cada tanto el tema vuelve a estar de actualidad, sin visos de que las distintas posturas puedan alcanzar un acuerdo, y es habitual que la discusión se reavive cuando se estrena una película donde se da esta disonancia. Pasó con un film tan aplaudido como Call Me By Your Name, y en los últimos tiempos ha ocurrido con Falling, donde Viggo Mortensen encarnaba a un hombre homosexual. Este último, de hecho, reaccionó con agresividad ante el cuestionamiento correspondiente, ilustrando cómo el tema sigue incomodando y generando controversia. Neil Patrick Harris, por su parte, lo tiene claro.

El actor nunca ha ocultado ser homosexual, y eso no le impidió interpretar durante nueve temporadas de Cómo conocí a vuestra madre a Barney Stinson: mujeriego recalcitrante con el que claramente tenía poco en común. Vía The Times, Harris ha afirmado que no hay ninguna necesidad de que la orientación sexual de un actor coincida con la de su personaje. De hecho, opina que hasta puede tener cierto atractivo que un actor hetero interprete a un gay, desafiando la postura de, ente otros, Russell T. Davies: responsable de la serie en la que ahora participa y que se estrenó recientemente, It’s a Sin.

“Creo que hay algo sexy en elegir a un actor hetero para un papel gay… si está dispuesto a darlo todo por el personaje”, afirmaba. “En el mundo que vivimos no puedes pretender que un director exija que un actor tenga una orientación sexual concreta. ¿Quién puede determinar cuánto de gay hay en alguien?”, se preguntaba, y recurría al ejemplo de su interpretación de Barney. “Interpreté a un personaje durante nueves años que no tenía nada que ver conmigo. Definitivamente lo que yo querría es que se contratara al mejor actor”.

It’s a Sin es una nueva serie dramática de Channel 4 centrada en las vivencias de cuatro amigos londinenses durante unos años 80 marcados por el SIDA. Su impulsor, Russell T. Davies, ya estrenó en el pasado Queer as Folk y Years and Years, y en anteriores entrevistas ha manifestado opiniones en contra de la despreocupación de Harris. Davies cree que esa orientación sexual sí que ha de ser compartida, porque “la autenticidad es lo que nos lleva a los lugares más interesantes”.