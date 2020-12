Todo lo que necesitas saber sobre 'El Cid', el origen de la leyenda

Tuvieron que venir Anthony Mann, Charlton Heston y Sophia Loren a rodar su película sobre el Cid Campeador para que uno de nuestros grandes mitos nacionales saltara a la pantalla con un ambicioso proyecto. La industria audiovisual española no le ha prestado especial atención al personaje (más allá de la película de animación El Cid, la leyenda) hasta ahora que Amazon ha apostado por la superproducción El Cid, serie sobre la juventud de un Rodrigo Díaz de Vivar interpretado por Jaime Lorente.

“De todos los papeles que he hecho, Ruy es al que más cariño tengo”, nos cuenta el actor de La casa de papel: “Impone ser el protagonista, además con el Cid estás con el culo apretado, pero me encanta que en la serie aún no sea el héroe de guerra. Todo es muy real, me ensucio, me equivoco, me masturbo. Y me gusta mucho el viaje de Ruy, su crecimiento”. También reconoce que sitió una conexión instantánea con el futuro militar: “Me sentí identificado con el chico que se convierte en héroe por sus acciones, no porque lo busca. Me pasó con La casa de papel; de repente, me llegó la fama y no sabía dónde estaba”.

En esta ficción, el joven Ruy aún está lejos de ser el épico líder en conflicto perpetuo con Alfonso VI, pero ya se desenvuelve en la maliciosa corte de Fernando I (José Luis García-Pérez). Allí conoceremos a Urraca (Alicia Sanz), hija del rey y una estratega nata. “Es una feminista de la época”, dice Sanz con convicción: “Es una chica que sobrepasa sus limitaciones, que no se rinde. Conecto mucho con esa fuerza porque creo que los límites no existen. Soy de Ceuta y siempre he soñado a lo grande”.

Alicia Sanz es Urraca

La ficción ha rodado sus dos primeras temporadas a la vez entre Soria, Burgos y Aragón, y cuenta en su reparto con Carlos Bardem, Juan Echanove, Elia Galera o Ginés García Millán, entre otros. Lorente insiste en que nunca había sido parte de un equipo “tan maravilloso”: “Aquí he trabajado con gente a la que admiro y me decían: ‘Esto no suele pasar a menudo’. Porque un set de rodaje es donde sale la peor cara del actor, hay mucho ego. Pero aquí no”.

Afirmar que El Cid es el proyecto en mayúsculas de Amazon en España no es una exageración. “Es como una peli”, promete Sanz: “Se nota la pasión que todos hemos puesto. Los efectos son increíbles. La batalla de Graus es brutal”. No en vano el reparto se ha preparado a conciencia para las escenas de acción, sobre todo Lorente, que entrenó para lograr la forma física de un hombre de la época.

“Tampoco me podía poner cachas –dice– pero sí, he hecho todas las escenas de lucha que me han dejado”. Tratándose de una gran producción, Sanz agradece que el confinamiento por la Covid-19 solo afectara a las dos últimas semanas de rodaje: “Es una serie grande, con muchos extras, viajes... Hubiera sido muy difícil grabarla ahora”.

España, ¿nueva Meca de la TV?

Alicia Sanz se fue hace cinco años a Los Ángeles para seguir creciendo como actriz. “En aquel momento sí importaba estar allí, pero ya no. Quién me iba a decir a mí cuando me fui a EE UU que volvería a España con un proyecto a nivel mundial. Ahora todo es global”. Lorente sabe bien cómo ha cambiado el mercado audiovisual español en los últimos años, él que ha sido parte de La casa de papel, la ficción que ha roto todas las fronteras.

“Esa fama me rompió”, asegura el actor: “Nadie te prepara para eso. Yo soy muy reflexivo, me rayo mucho y lo pasé muy mal”. El éxito abrumador del fenómeno de Álex Pina y de Élite, su siguiente proyecto para Netflix, le hizo dudar a la hora de aceptar interpretar al Cid. “No sabía si quería meterme en esto”, confiesa: “Pero me sentí muy arropado por José Velasco y el equipo”.

Jaime Lorente como Rodrigo Díaz de Vivar

El murciano rueda ahora la última temporada de la serie de Álex Pina. ¿Está listo para despedirse de Denver? “Estoy muy preparado para dejarlo ir. Me ha dado mucho, pero, de repente, todo el mundo te conoce como Denver y yo no quiero eso. Hay que saber cuándo toca cerrar una etapa y me gustaría hacer otras cosas, otros papeles. Ahora estoy con el teatro, que es mi refugio, y quiero dirigir”.

Sanz también se propone ser parte activa en la creación de proyectos. Si algo le ha enseñado Hollywood es que todo es posible: “Los americanos realmente creen que los sueños se cumplen y eso va mucho con mi espíritu. Nicole Kidman o Reese Witherspoon son referentes, actrices que se han tenido que reinventar, y eso es inspirador. Quiero ayudar a crear personajes femeninos como Urraca, complicados, con colores, que rompen clichés”.

El Cid se estrena el 18 de diciembre en Amazon Prime Video.