Natalie Portman y Lupita Nyong'o tendrán su propia 'True Detective' en Apple TV+

Las series de investigaciones criminales y pesquisas detectivescas son imprescindibles en toda plataforma. En 2014, True Detective volvió a dar prestigio crítico a un género ubicuo y, desde entonces, cada emparejamiento investigador ha sufrido inevitables comparaciones con el atormentado dúo que formaron Matthew McConaughey y Woody Harrelson.

Lo mismo sucederá con Lady in the Lake, que reúne a dos de las actrices más interesantes de la actualidad: Natalie Portman y Lupita Nyong'o.

Esta nueva serie de Apple TV+ –sin nada que ver con la novela de Raymond Chandler titulada del mismo modo y llevada al cine por Robert Montgomery– nace como adaptación de otro libro homónimo, este de la escritora estadounidense Laura Lippman. Pero eso no impide que muchos hayan visto el anuncio de Lady in the Lake como un título que espera seguir los pasos de éxito y reconocimiento que tuvo True Detective hace un lustro en HBO.

Natalie Portman, debutando en la pequeña pantalla (y, de esa manera, dando de entrada un estatus de imprescindible al proyecto), interpretará a una madre y ama de casa metida a reportera criminal y detective amateur con motivo de un llamativo caso de asesinato sin resolver. Contará con la colaboración de una activista social encarnada por Lupita Nyong'o.

Alma Har'el, directora de la película Honey Boy (la autobiografía de Shia LaBeouf), se encargará de escribir el piloto de Lady in the Lake, así como de capitanear la serie en colaboración con el productor Dre Ryan (Coony, El hombre en el castillo).