El mayor misterio de 'La mujer de la casa de enfrente...': ese cameo del final

[Este artículo contiene SPOILERS de 'LA MUJER DE LA CASA DE ENFRENTE DE LA CHICA EN LA VENTANA']

Todo en La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana es de risa, empezando por el título elegido para la serie protagonizada por Kristen Bell que parodia el subgénero de thrillers psicológicos con protagonista femenina tan al alza durante los últimos años. Pero los creadores de este título de Netflix también han sabido ponerse serios para conseguir algunos objetivos: por ejemplo, esa presencia estelar al final de la serie.

En el último episodio de La mujer de la casa de enfrente..., después de asistir a la revelación de la identidad de la persona culpable de los asesinatos, una elipsis temporal nos lleva un año después de los eventos. Anna (Kristen Bell) está en un avión camino de Nueva York, sentada al lado de una mujer de negocios que es ni más ni menos que Glenn Close. La gran dama de los thrillers psicológicos de los noventa.

"Fue increíble tener la bendición de Glenn Close, que es la auténtica reina de las reinas del thriller psicológico", ha declarado la actriz en TV Line. "No sé cómo describir el hecho de que aceptara el papel, y luego estar rodando la escena con ella, siendo como era, y que nos permitiera reírnos de ello. De algún modo hizo que todo mereciera la pena".

"Estaba la primera en nuestra lista de deseos, pues siempre quisimos acabar con un cameo importante, pero no pensaba que fuéramos a conseguirla", confiesa en la misma publicación Larry Dorf, uno de los creadores de la serie junto a Rachel Ramras y Hugh Davidson. Ramras explica que le plantearon la idea a Close en un pitch de ascensor: "Estaba con ella y su mánager, me escuchó y dijo: 'Quiero hacerlo'. Estaba asustada por reunirme con una leyenda como ella, pero no pudo mostrarse más predispuesta y divertida".

¿Tendrá segunda temporada 'La mujer de la casa de enfrente...'?

Además de ser un simpático guiño para los fans del género, la aparición de Glenn Close en los últimos minutos de la primera tanda de episodios de La mujer de la casa de enfrente... deja abierta la puerta de una segunda temporada para la serie de Netflix. Cuando Anna va al baño del avión en otro momento del vuelo, encuentra dentro el cadáver de la mujer interpretada por Glenn Close.

Con todo, la situación no pasa a ponerse especialmente fea hasta que una Anna consternada va a alertar a la tripulación (otro cameo por aquí: Jim Rash, de Community) y a su vuelta no solo descubre un cuarto de baño vacío, sino que le aseguran que nunca ha tenido a otra pasajera sentada al lado. ¿Ha sido todo una alucinación suya? Un pequeño espejo de bolso olvidado puede ayudar a pensar que no...

Con ese giro final acaba la primera temporada de La mujer de la casa de enfrente..., a la espera de saber si Netflix renueva la serie y entonces este misterio acaba convirtiéndose en el argumento de una segunda temporada. "Nuestra intención era dejar pensando a los espectadores", ha explicado Davidson. "Nos inspiramos en novelas como La mujer del camarote 10 [de Ruth Ware], donde al final hay un fragmento del siguiente libro de la autora. (...) Pensamos que sería divertido que el siguiente misterio empezara directamente en este".

Sobre las posibles implicaciones de que eso dé por segura una segunda temporada, los autores se mantienen discretos. "La única intención era que resultara gracioso", zanja Ramras. Habrá que esperar a los datos de audiencia y la decisión de la plataforma para saber si hay más episodios de La mujer de la casa de enfrente... en el horizonte o, por el contrario, toma el camino de tantas series de Netflix cercenadas tras una única temporada.

