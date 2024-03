Muere Ron Harper, actor de 'El planeta de los simios' y 'Walker Texas Ranger', a los 91 años

El actor Ron Harper, conocido por sus papeles en las series de ciencia ficción Land of the Lost (1974) y El planeta de los simios (1974), falleció el pasado jueves a los 91 años por causas naturales en su casa en Los Ángeles, tal y como ha confirmado su hija, Nicole Longeuay, a The Hollywood Reporter.

Nacido en 1933 en Pensilvania, Harper estudió en la prestigiosa universidad de Princeton y logró una beca para continuar en Harvard, pero decidió perseguir su sueño de ser actor. Se formó con Lee Strasberg y entre 1959 y 1960, fue el suplente de Paul Newman en Dulce pájaro de juventud, la obra de Tennessee Williams que Elia Kazan llevó a Broadway.

Tras pequeños papeles en televisión, llegó su primera gran oportunidad en la interpretación como Bert Kling en 87th Precinct (1961), en la que coincidió con Norman Fell, Robert Lansing, Gregory Walcott y Gena Rowlands.

Siguió encadenado apuestas televisivas, aunque sus proyectos más conocidos no llegaron hasta los años 70, cuando le llegó la fama con El planeta de los simios (1974), secuela del filme de 1968 en la que daba vida a Alan Virdon, y Land of the Lost (1974), en la piel de Jack Marshall.

Otro de sus personajes más recordados es Peter Whitmore en la telenovela Generations (1990), papel que compaginó con apariciones en ficciones de la pequeña pantalla tan queridas como Sensación de vivir (1990), Walker Texas Ranger (1993), Yo y el mundo (1993) o El ala oeste de la Casa Blanca (1999).

Pese a que su carrera se desarrolló sobre todo en televisión, también probó suerte en el cine y pudimos verlo en títulos como Temporada salvaje (1971), Ultimátum (1982), Paralizados por el miedo (1997), Objetivo libertad (1998), La extraña pareja, otra vez (1998), Pearl Harbor (2001), Trampa de cristal (2005) o Recuerdos perversos (2007).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.