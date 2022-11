Muere la actriz Nicki Aycox ('Sobrenatural') a los 47 años

Ha fallecido a los 47 la actriz Nicki Aycox, intérprete del personaje recurrente de Meg Masters en la serie Sobrenatural. Según Deadline no han trascendido las causas de la muerte, y esta ha sido confirmada por su cuñada Susan Raab Ceklosky en Facebook. “Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y amorosa cuñada, Nicki Aycox Raab, falleció ayer con mi hermano Matt Raab a su lado. Nicki y Matt tuvieron una vida maravillosa en California. Era una luchadora y todos los que la conocieron la querían”. Eric Kripke, showrunner de Sobrenatural, también ha lamentado el fallecimiento. “Destrozado al saber que la gran Nicki Aycox, nuestra primera Meg Masters, ha fallecido. Demasiado joven. Era deliciosa y pronunciaba las frases como miel y veneno”.

Nacida en California en 1974, Aycox empezó a actuar a mediados de los 90, obteniendo un papel episódico en Una chica explosiva. A partir de entonces acostumbraría a trabajar en televisión, haciéndose cargo de personajes puntuales que aparecían en uno o dos episodios. Tras Una chica explosiva llegarían, así, otras series célebres como Yo y el mundo, Provience, Ally McBeal, Caso abierto, Ley y orden, C.S.I. o Expediente X. De cara a la serie protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson Aycox encarnó a Chastity Raines, para reaparecer en la película basada en la serie, Creer es la clave, en 2008. Curiosamente aquí tendría un personaje diferente, Cheryl Cunningham.

En lo referente al cine Aycox intervino en películas como Asesinato en Suburbia, Dale caña que es francesa, Jeeper Creepers 2 y Seduciendo a un extraño, dándose su último papel en The Girl on the Train de 2014. Fue Sobrenatural, sin embargo, la serie que le haría llegar al gran público, interpretando a Meg Masters en varios episodios entre 2006 y 2008. Compartiendo escenas con Jensen Ackles y Jared Padalecki, Aycox dio vida a un demonio que reaparecía puntualmente para atormentar a los hermanos, siendo Aycox su forma humana. Poco después de que Aycox se marchara de la serie, dicho demonio pasaría a poseer a otra mujer (interpretada por Rachel Miner) y al propio personaje de Padalecki.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.