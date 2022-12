Muere la actriz Helen Slayton-Hughes ('Parks and Recreation') a los 92 años

Ha fallecido a los 92 años Helen Slayton-Hughes, actriz asidua a la televisión de cuya muerte se han hecho eco medios como Variety a partir de un comunicado de su familia. Dicho comunicado no desvelaba la causa del fallecimiento, aunque apunta a haberse debido a una enfermedad: “Helen falleció anoche. Su dolor ha terminado pero su espíritu feroz sigue vivo. Gracias por el cariño y apoyo hacia ella y su trabajo”. En las últimas dos décadas Slayton-Hughes había sido una intérprete enormemente prolífica por sus papeles episódicos en varias series de televisión, y este 2022 había visto la luz su última película: la comedia de terror El espíritu de Bridge Hollow, distribuida por Netflix.

Nacida en 1930, tras estudiar actuación y debutar en el cine a principios de los 80 fue especializándose poco a poco en personajes cómicos. Antes de eso intervino en Mafia on the Bounty, The Princess and the Cabbie o el drama Después del amor de Alan Parker, donde desempeñó un pequeño papel como cantante. A partir de ahí se tomó un descanso, pero llegado 2000 retomó la actividad para aparecer en un sinnúmero de proyectos. Dentro del cine, eso sí, el trabajo acostumbró a escasear: Slayton-Hughes se dejó ver en Buenas noches y buena suerte, la reciente No te preocupes, no llegará muy lejos a pie y la película de Veronica Mars, mientras su vis cómica empezaba a ser muy preciada en las series.

De este modo Slayton-Hughes encarnó a la inexpresiva y malhumorada taquígrafa Ethel Beavers en 11 episodios de la serie Parks and Recreation, estancia donde tuvo tiempo de ser parte clave en el romance de April (Aubrey Plaza) y Andy (Chris Pratt). También tuvo un extenso papel, durante 18 episodios entre 2012 y 2012, en Burning Love, y al margen de ambas series los créditos de Slayton-Hughes se expanden por Malcolm, Mujeres desesperadas, La juez Amy, Raven, Arrested Development, Me llamo Earl o Brooklyn Nine-Nine.

