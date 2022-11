Muere Kevin Conroy, icónica voz de Batman en animación y videojuegos, a los 66 años

Este 10 de noviembre murió Kevin Conroy, actor de doblaje muy querido gracias a haber interpretado a Batman en numerosos trabajos; tanto series y largometrajes animados como videojuegos. Su compañera Diane Pershing, que puso voz a Hiedra Venenosa junto a Conroy en varios trabajos, fue de las primeras en anunciar la muerte de Conroy en su muro de Facebook. “Una noticia muy triste: nuestra querida voz de Batman, Kevin Conroy, murió ayer”, escribió. “Ha estado enfermo un tiempo. Se le echará mucho de menos no solo por el reparto de la serie, sino por su legión de fans de todo el mundo”. Poco después medios como IndieWire lo han confirmado a partir del representante de Conroy: “Con profunda tristeza os confirmo que Kevin Conroy, la voz por excelencia de Batman y querido amigo de muchos de nosotros, ha fallecido”, declaró.

Conroy, de un modo proporcional a lo que ocurrió con Mark Hamill con Joker, se adueñó de Batman en sus iteraciones animadas. Mientras el Caballero Oscuro cambiaba de actor una y otra vez para los films de acción real, Conroy llegó al personaje por primera vez en Batman: La serie animada, célebre producción a cargo de Bruce Timm, Paul Dini y Mitch Brian que empezó a emitirse en 1992. De esta serie nació un largometraje igualmente querido, La máscara del fantasma, mientras Conroy dejaba una huella indeleble en el personaje: además de una frase tan conocida y parodiada como “Soy la venganza, soy la noche, soy Batman”, a Conroy se le ocurrió doblar de forma distinta a Bruce Wayne y a Batman, con una inflexión de voz que luego imitarían otros intérpretes.

Luego de La serie animada llegaría en 1997 Las nuevas aventuras de Batman, y desde entonces apenas habría producto animado de Batman donde Conroy no interpretara al protagonista. Volvió a hacerlo en La Liga de la Justicia en acción de 2016, también en La broma infinita de 2015 o en la serie Batman del futuro, para luego ser reclutado por Rocksteady de cara a su aclamada saga de videojuegos, Arkham Asylum. Conroy se mantuvo como Batman en otros videojuegos como Injustice: Gods among Us, y en el evento televisivo de CW Crisis en tierras infinitas pudo hacer por fin una primera aparición en carne y hueso, no solo mediando su voz.

Este mismo 2022 Conroy había publicado Finding Batman, una historia corta en formato cómic que describía su relación con el personaje amén de su vida previa, hablando de una infancia traumática antes de presentarse a la audición que le cambiaría la vida. Conroy fue el primer actor abiertamente gay en interpretar a Batman, y también uno de los primeros LGTBQI+ en convertirse en superhéroe.

