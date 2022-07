Muere Jak Knight, humorista y voz de ‘Big Mouth’, a los 28 años

Este jueves por la noche, en Los Ángeles, murió el guionista e intérprete Jak Knight. Contaba solo con 28 años y fue su familia quien informó del fallecimiento, sin desvelar la causa. “Los seres queridos de Knight piden que se respete su privacidad durante este momento extremadamente difícil”, ha declarado su representante a The Hollywood Reporter. Nacido en Seattle, Knight trabajó en Los Ángeles durante gran parte de su carrera, y su muerte ha conmocionado a la comedia estadounidense. El gran referente creativo de Knight (además de la serie animada The Boondocks) fue Dave Chappelle, con quien llegó a frecuentar escenarios.

Knight también colaboró con Joel McHale, Eric Andre o Aziz Ansari, pero tras irse haciendo un hueco en la producción audiovisual, su carrera pasaba actualmente por su mejor momento. Ejerció de guionista en Big Mouth, serie de animación emitida por Netflix que exploraba la pubertad, y también se reservó un papel de voz como DeVon. Paralelamente escribió guiones de Black-ish en ABC, y no tardó en lograr contar con un especial de comedia propio en el espacio The Comedy Lineup, serie desarrollada por Netflix en 2018. Ya entonces había colaborado con Sam Jay en Pause with Sam Jay, actuando además de escribir los guiones.

Con Jay repitió en uno de sus últimos proyectos, Bust Down. Se trata de una serie producida para Peacock este mismo año, centrada en las desventuras de los empleados de un casino de Indiana. Knight interpretaba al protagonista, y también figuraba como guionista y creador. El último título al que fue vinculado previamente a su muerte fue First Time Female Director, comedia con la que Chelsea Peretti, otro nombre clave de la comedia estadounidense, debutaba tras las cámaras.

