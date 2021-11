Muere Heath Freeman ('Bones') a los 41 años

La madrugada del pasado 13 de diciembre, el actor Heath Freeman fue encontrado fallecido mientras dormía en su casa de Austin, Texas. El intérprete tenía apenas 41 años, y aún se desconocen las causas de la muerte mientras que algunos compañeros que han trabajado con el como Ashley Benson (Pequeñas mentirosas) Shanna Moakler han sido las primeras en despedirse de él.

Freeman era conocido por sus papeles televisivos, especialmente por interpretar al asesino Howard Epps en la serie Bones. No obstante, también había participado en series del estilo como en NCIS, en la que daba vida a Benjamin Frank, o en la serie Ganando el juicio, en la que hacía de Gavin Dillon. Freeman dedicó buena parte de su carrera a la televisión, en la que precisamente comenzó con un pequeño papel en la mítica serie Urgencias.

El actor también hizo su carrera en el cine, con varias apariciones en los últimos años entre las que se encuentran Hogar no tan dulce hogar, junto a Patrick Wilson y Katherine Heigl, Doce Huérfanos, con Luke Wilson, Martin Sheen y Robert Duvall o Terror on the Prairie, su última película rodada hasta la fecha en la que comparte plano con Gina Carano (The Mandalorian).

Heath Freeman llegó incluso a escribir una película en la que también participaba como actor, Skateland (2010). Era una persona muy querida en la industria como bien demuestran los últimos mensajes de actrices como Ashley Benson, que publicó una foto junto al actor con el mensaje "Te amaré por siempre", o la celebritie Shanna Moakler quien daba fe de que Freeman era "Un talentoso actor, director, productor, chef excepcional y un fiel amigo".

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.