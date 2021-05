Muere Gavin MacLeod (‘Vacaciones en el mar’) a los 90 años

Este sábado falleció en su casa de Palm Desert, California, el veterano actor Gavin MacLeod. Según se hacen eco medios como The Hollywood Reporter, MacLeod contaba con 90 años y llevaba retirado de la actuación desde principios de los 2010, habiendo sido en su última época alcalde honorario de Pacific Palisades y publicado una autobiografía, This is Your Captain Speaking: My Fantastic Voyage Through Hollywood, Faith & Life. Lo de “capitán” hacía referencia al papel más famoso que desempeñó en televisión, el de Merrill Stubbing en la mítica serie Vacaciones en el mar.

Antes de este show emitido entre 1977 y 1986, MacLeod había debutado sobre los escenarios de Broadway a finales de los años 50, consiguiendo una de sus primeras oportunidades de la mano de Robert Wise en ¡Quiero vivir!. Junto a este realizador también intervino años más tarde en El Yangtsé en llamas, protagonizada por Steve McQueen, donde tuvo uno de sus papeles recurrentes de marino. El primero había sido dentro de Operación Pacífico en 1959, donde colaboró junto a Cary Grant y Tony Curtis, y años más tarde desempeñó igualmente este rol en la serie Barco a la vista, a partir de 1962.

Barco a la vista coincidió con una época especialmente difícil para MacLeod, en la que llegó a plantearse el suicidio. Afortunadamente pudo recomponerse y seguir haciéndose un nombre dentro de los circuitos televisivos, habiendo intervenido previamente en el piloto de Peter Gunn para la ABC que dirigía Blake Edwards. El mismo Edwards le dirigió poco después en la citada Operación Pacífico, en Buenos tiempos (1960) junto a Bing Crosby y en la memorable comedia El guateque que protagonizó Peter Sellers en 1968. MacLeod también intervino en El show de Dick Van Dyke y en Hawai 5-0 antes de saltar definitivamente a la fama en La chica de la tele, donde interpretaba al presentador Murray Slaughter.

La chica de la tele (The Mary Tyler Moore Show en inglés) duró hasta 1977, con MacLeod protagonizando entre medias otro film exitoso como fue Los violentos de Kelly, dando réplica a Clint Eastwood y Donald Sutherland. Según terminó La chica de la tele el actor pudo encadenar este proyecto con Vacaciones en el mar, por muy malos recuerdos que le trajeran las series navales. Fue gracias a su papel como el capitán Stubing que finalmente entró a formar parte incontestable de la cultura pop.

