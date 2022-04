Muere el actor Robert Morse (‘Mad Men’) a los 90 años

Ha fallecido Robert Morse, ganador del Tony y presencia inolvidable de Mad Men, a los 90 años de edad. "Mi buen amigo Bobby Morse ha fallecido hoy a los 90 años", ha tuiteado el vicepresidente de la Academia de Hollywood Larry Karaszewski. "Un gran talento, un hermoso espíritu. Le mando todo mi amor a su hijo Charlie y su hija Allyn". Además de ser Bertram Cooper en la aclamada serie de AMC, Morse fue muy reconocido por interpretar a J. Pierrepont Finch en el célebre musical Cómo triunfar sin dar golpe: tanto en su versión para Broadway como en la correspondiente adaptación al cine, estrenada en 1967.

Morse nació en Massachusetts en 1931, y antes de ejercer como actor sirvió en la Guerra de Corea. A mediados de los años 50, tras formarse en artes escénicas, empezó a hacerse un nombre en Broadway. Fue en este entorno, de hecho, donde Morse consiguió sus mayores éxitos, sin nunca conseguir igualarlos con su experiencia en el cine: además del citado Cómo triunfar sin dar golpe, el intérprete recibió grandes alabanzas por su retrato de Truman Capote en Tru, que le hizo ganar uno de sus dos Tony. Gracias a haber ganado este premio en las categorías principales de musical y teatro, Morse consumó un hito que solo comparte con figuras como Rex Harrison, Christopher Plummer y Zero Mostel.

En el ámbito audiovisual, los primeros trabajos de Morse tuvieron lugar en un par de episodios de Alfred Hitchcock presenta, hasta que en 1963 se puso a las órdenes de Otto Preminger para El cardenal. Dos años después trabajó con otro cineasta fundamental, Tony Richardson, en Los seres queridos, mientras ya compartía sus créditos en el cine con el colosal éxito de Cómo triunfar sin dar golpe, que se pasó casi un lustro de representaciones ininterrumpidas. Hollywood quiso aprovecharse de este fenómeno, y colocó a Morse al frente de la adaptación cinematográfica. El mismo año, 1967, donde Morse coprotagonizó junto a Walter Matthau la comedia de enredo Guía para el hombre casado.

Fue este tipo de películas, de hecho, aquel que más cultivó Morse, y justo en 1970 protagonizó para Disney Marineros sin brújula. En años posteriores la presencia de Morse en el cine disminuyó considerablemente, hasta que encontramos un pequeño repunte entrado el siglo XXI. En 2007 fue elegido para encarnar al excéntrico Bert Cooper (cofundador de la empresa de publicidad Sterling Cooper), y gracias a este personaje recobró el cariño del público paralelamente a recibir múltiples nominaciones a los Emmy. Formó parte del reparto de Mad Men durante siete de sus ocho temporadas, despidiéndose con una escena clave.

El equipo de Matthew Weiner quiso entonces homenajear el pasado de Morse como estrella del musical, así que coincidiendo con la desaparición de su personaje le colocaron interpretando The Best Things in Life Are Free. Más allá de Mad Men, en estos años recientes hemos podido ver a Morse también en El increíble Hulk, Red y con un pequeño papel en American Crime Story: The People vs O.J. Simpson.

