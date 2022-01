Muere el actor Morgan Stevens ('Melrose Place') a los 70 años

El actor Morgan Stevens, famoso por su participación en varias series de televisión como Melrose Place o Fama, ha sido hallado muerto a los 70 años en su casa por la policía. De momento no hay más información sobre el fallecimiento, aunque se sospecha que se ha debido a causas naturales.

Tal y como ha adelantado TMZ, Stevens no había sido visto en varios días, por lo que un vecino llamó a las autoridades para que comprobaran que todo estaba bien. Según recoge la publicación, la policía ha confirmado que encontraron al actor muerto en la cocina.

Nacido en Tennessee, el intérprete dedicó gran parte de su carrera a la pequeña pantalla. Además de dar vida a Nick Diamond en Melrose Place, apareció en la serie Fama, en la que interpretó al profesor David Reardon durante dos temporadas. Otra ficción televisiva en la que actuó fue Los Walton, así como en los spin-offs posteriores del drama.

Stevens también se pasó por numerosos clásicos de la televisión norteamericana como Un año en la vida, Se ha escrito un crimen, One Day at a Time, Murder One o Walker Texas Ranger, su último trabajo en pantalla en 1999.

En los 90, el actor fue detenido por conducir bajo lo efectos del alcohol en Los Ángeles y denunció haber sido víctima de brutalidad policial durante el arresto; le rompieron la nariz y el pómulo, le dislocaron la mandíbula y le provocaron lesiones nerviosas. Finalmente, llegó a un acuerdo extrajudicial.

