Muere el actor Bruce MacVittie (‘Los Soprano’, ‘Ley y orden’) a los 65 años

Este 7 de mayo fallecía en un hospital de Nueva York el intérprete Bruce MacVittie, según pudo confirmar el New York Times. Contaba con 65 años de edad y la causa de la muerte no ha trascendido, habiendo trabajado sin parar hasta hace relativamente muy poco tiempo, cuando pudimos verle en series como Así nos ven de Ava DuVernay o The Deuce de David Simon. Y es que MacVittie, además de ser una presencia constante en la televisión, se especializó muy pronto en personajes episódicos pero de gran carácter, luego de curtirse en el teatro. Nacido en 1956 en Rhode Island, sin haber cumplido aún los 30 ya estaba involucrado en una obra tan mítica como American Buffalo, escrita por David Mamet.

American Buffalo fue llevada al cine en 1996 con Dustin Hoffman pero sin la intervención de MacVittie, que en sus primeras funciones ejerció de suplente para James Hayden en el reparto original, donde encontrábamos a Al Pacino y J.J. Johnston. American Buffalo le llevaría a los escenarios del West End, pero por entonces MacVittie ya empezó a acumular créditos en varias series de televisión. Fue así como, en el marco de Ley y orden y sus distintos spin-offs, el actor estadounidense llegó a interpretar a cerca de once personajes distintos: en la Ley y orden primigenia fue Frank Andreas, Bill Parker y Arvin Baker. En Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales fue Kurt Mulhall y Mr. Tandy. Y en Ley y orden: Acción criminal, ya entrado el 2000, fue Arnie Cox y el juez Harvey Frye.

Las series policíacas abundaron en los primeros compases de su trayectoria, apareciendo como actor invitado en Corrupción en Miami, El ecualizador, La ley de Los Ángeles o CSI: Nueva York. Participó en los 40 episodios de The Street junto a Stanley Tucci, y llegó a ser una cita de Miranda (Cynthia Nixon) en Sexo en Nueva York. Puede que sin embargo, con el permiso de Ley y orden, su papel más recordado tuviera lugar en Los Soprano, en cuya cuarta temporada encarnó a Danny Scalercio, abogado de Tío Junior (Dominic Chianese). La actividad de MacVittie, por lo demás, también llegó a extenderse al cine.

Fue así como desempeñó papeles secundarios en títulos tan conocidos como Cotton Club de Francis Ford Coppola o dos películas de Oliver Stone: Nacido el cuatro de julio y The Doors. Todo esto en el marco de la década de los ochenta, pero a posteriori se dejó caer por Hannibal de Ridley Scott y Million Dollar Baby de Clint Eastwood.

