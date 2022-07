Muere el actor Antonio Ibáñez ('Aída') a los 34 años

El actor Antonio Ibáñez, que participó en producciones televisivas como Aída, ha fallecido este martes, 12 de julio, a los 34 años a causa de un cáncer contra el que llevaba luchando más de un año, según ha informado el diario El Español.

El intérprete y artista visual, nacido en Granada en 1987, participó en la serie de Canal Sur Arrayán y tuvo pequeños papeles en otras ficciones televisivas como la ya mencionada Aída, Cita a ciegas, El Ministerio del Tiempo o La que se avecina.

En julio del año pasado, Ibáñez revelo en sus redes sociales que le habían detectado un linfoma y que tendría que ser tratado con quimioterapia. Sus allegados han compartido ahora un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, acompañado de varias fotos del artista.

"He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla", arranca el texto:" Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa".

Triste noticia. Hoy nos despedimos del actor madrileño Antonio Ibáñez.



Desde la Unión de Actores y Actrices queremos trasladar nuestras condolencias a los familiares y amigos/as del actor. #DEP pic.twitter.com/oVa3ak3VwW — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) July 12, 2022

La Unión de Actores y Actrices también ha querido decir adiós a Ibáñez a través de su perfil en Twitter.

