Muere Bernard Cribbins, el compañero de 'Doctor Who' que trabajó con Hitchcock y Peter Sellers

El actor inglés Bernard Cribbins, conocido por su papel de Wilfred Mott en Doctor Who, ha fallecido a los 93 años, según informa la BBC.

Nacido en Oldham (Lancashire), pasó de ser un prometedor actor de teatro clásico al responsable de canciones cómicas como Right, Said Fred y Hole In The Ground, en las que trabajó con George Martin, futuro productor de The Beatles, y que le valieron elogios del mismísimo Noël Coward.

Asimismo, actuó en películas como El honrado gremio del robo (1963), junto a Peter Sellers, Frenesí (Alfred Hitchcock, 1972) y clásicos de la comedia británica como Un ratón en la luna.

La voz del actor se volvió reconocible para los niños británicos a partir de 1973, cuando empezó a trabajar como narrador en la serie Los Wombles. Su currículum televisivo también incluye apariciones en series como Los vengadores, Nuestro amigo el espantapájaros y (en un registro más adulto, a la par que bochornoso) Hotel Fawlty, junto a John Cleese.

El primer contacto de Cribbins con el whoniverso tuvo lugar en 1966, cuando intervino en la película Los marcianos invaden la Tierra acompañando al Doctor interpretado por Peter Cushing. En 2006, Russell T. Davies contó con él para su relanzamiento de la popular serie.

Condecorado con varias distinciones civiles, incluyendo la Orden del Imperio Británico, Cribbins estuvo casado con la actriz Gillian McBarnett desde 1955 hasta la muerte de ella en 2021.

