Muere el actor Richard Franklin ('Doctor Who') a los 87 años

La familia Doctor Who ha comenzado la semana de luto por el fallecimiento de Richard Franklin, uno de los actores secundarios más queridos dentro del largo historial de la longeva serie de ciencia ficción.

El intérprete británico murió en la madrugada de Navidad a los 87 años, mientras dormía y tras haber atravesado una larga enfermedad, según ha comunicado su familia a través de un amigo cercano, el dramaturgo Liam Rudden.

Franklin fue ante todo un actor vinculado al teatro y los escenarios. Nacido en Londres en 1936, se graduó en la Real Academia de Arte Dramático y pasó a formar parte del elenco del Century Theatre. Fue una presencia habitual en las tablas durante las décadas de los sesenta y setenta; posteriormente, también se dedicaría a la escritura dramática y sus obras sería representadas a lo largo de Reino Unido.

El primer trabajo de Franklin en la televisión fue con un personaje recurrente en el culebrón Crossroads a partir de 1969. Pero lo que le aseguraría un hueco en la historia catódica fue su incorporación a Doctor Who en 1971 con el papel del capitán Mike Yates, un oficial del contingente UNIT y asistente del brigadier Lethbridge-Stewart.

Desde entonces el actor interpretó a este personaje hasta el final de la era del Tercer Doctor, el encarnado por Jon Pertwee, en 1974. No obstante, retomaría al personaje en ocasiones posteriores, como el especial del veinte aniversario de la serie, The Five Doctors, en 1983; y una década después en el especial Dimensions in Time, en 1993.

En la gran pantalla, Richard Franklin participó en un par de películas dirigidas por Julian Doyle: Chemical Wedding (2008) y Twilight of the Gods (2013), donde interpreta a Richard Wagner en diálogo con el Friedrich Nietzsche de Jud Charlton.

