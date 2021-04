Muere a los 64 años Joseph Siravo, el padre de Tony en 'Los Soprano'

Joseph Siravo, el actor que interpretó a 'Johnny Boy' en Los Soprano, ha fallecido a los 64 años, informa la BBC. Su amigo Garry Pastore (El irlandés, The Deuce) ha confirmado la noticia en Twitter.

En Los Soprano, Siravo interpretó al tiránico padre de Tony Soprano y esposo de Livia en los flashbacks sobre la infancia del capo protagonista de la serie. En la precuela The Many Saints of Newark, ese rol correrá a cargo de John Bernthal.

Como tantos otros actores italoamericanos, Joseph Siravo tuvo una carrera marcada por los roles de mafioso, tanto en la pantalla como en Broadway. En Atrapado por su pasado, su debut cinematográfico, interpretó al hijo vengativo de un boss, mientras que el musical escénico Jersey Boys le dio el papel de Gip de Carlo, el gangster que impulsó la carrera del grupo musical The Four Seasons. Siravo representó a este personaje más de 2.000 veces sobre las tablas.

Asimismo, la película The Wannabe (2005) le hizo dar rostro a John Gotti, uno de los jefes más mediáticos y sanguinarios del crimen organizado en EE UU.

El último trabajo destacado del actor tuvo lugar en American Crime Story: El pueblo contra O. J. Simpson, mientras que en 2020 le vimos como secundario en For Life: Cadena perpetua.