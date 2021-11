‘Ms. Marvel’ y ‘Andor’ se estrenarán en la segunda mitad de 2022

2021 ha sido el año de la llegada de las series del MCU a Disney+, luego de que el coronavirus retrasara su fecha de estreno y provocara que, en contra del plan inicial, fuera Bruja Escarlata y Visión y no Falcon y el Soldado de Invierno la que iniciara esta nueva etapa en Marvel. A estas dos le han seguido Loki, la serie de animación ¿Qué pasaría si…? y pronto, el 24 de noviembre, lo hará Ojo de Halcón poniendo fin a la cosecha del año. En lo que ha supuesto un nuevo cambio de planes, ya que la previsión de la Casa del Ratón era que la serie protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld no fuera la última en estrenarse durante 2021, antecediendo Ms. Marvel. Finalmente ha sido así, y el debut de esta nueva superheroína se ha aplazado al año que viene.

Iman Vellami ha sido fichada como Kamala Khan, una gran fan de los superhéroes que un buen día adquiere poderes y puede unirse a sus ídolos en la lucha contra el crimen. Durante una reunión con sus inversores, el CEO de Disney Bob Chapek ha confirmado que Ms. Marvel no llegará al streaming hasta la segunda mitad de 2022, en torno a junio y septiembre, y en sintonía al retraso que también sufrió recientemente una película que también iba a contar con la presencia de Ms. Marvel. Hablamos de The Marvels, dirigida por Nia DaCosta y concebida como una secuela de Capitana Marvel que reunirá a Carol Danvers (Brie Larson) con Kamala y Monica Rambeau (Teyonah Parris), hija de la amiga íntima de la Capitana a quien conocimos en Bruja Escarlata y Visión.

The Marvels se estrenará en cines el 17 de febrero de 2023, varios meses después de Ms. Marvel, y el destino de esta serie no ha sido el único aclarado por Chapek. Tras las dos temporadas de The Mandalorian, este 29 de diciembre por fin tendremos una nueva entrega del universo Star Wars con la forma de El libro de Boba Fett, spin-off de la serie estrella de Disney+ que anticipa múltiples series ambientadas en la galaxia de George Lucas. No obstante, ninguna de ellas tiene fecha de estreno, y por más que pareciera que su producción encaraba los compases finales a Andor le sucederá como a Ms. Marvel: hasta el verano de 2022 nada.

Andor es una precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars que protagoniza Diego Luna como Cassian Andor. La serie cuenta en su reparto con Fiona Shaw, Stellan Skarsgård y Genevieve O’Reilly como Mon Mothma, pero no así con el droide K-2SO que interpreta Alan Tudyk. Al parecer, la idea es que el secuaz de Andor aparezca en un futuro próximo, puesto que la serie de Disney+ tiene planeado prolongarse más allá de la primera temporada, que se compondría de doce episodios. Por el momento son El libro de Boba Fett y Andor los únicos títulos que cuentan con fecha en la plataforma, siendo una incógnita el destino de Obi-Wan, Ahsoka o, claro, la tercera temporada de The Mandalorian.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.