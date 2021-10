‘Mr. Corman’: Apple cancela la serie de Joseph Gordon-Levitt tras una única temporada

Apple TV+ lleva dos años entre nosotros, y en este periodo de tiempo ha seguido la política de dar oportunidad a sus series para que desarrollen todo su potencial. Aunque haya algunas de renovación pendiente, la plataforma del gigante tecnológico ha confirmado segundas temporadas por sistema, con la excepción de Little Voice: esta serie centrada en la escena musical neoyorquina, que contaba con la producción de J.J. Abrams, fue cancelada tras la primera temporada, y ahora según recoge Deadline se ha unido en este lamentable destino Mr. Corman, serie creada y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt que también se encargaba de producir con su sello HitRecord junto a A24.

Mr. Corman, que estrenó el último episodio de su primera (y aparentemente única) temporada el pasado viernes, se centraba en las desventuras de un profesor de secundaria que, tras romper con su pareja, se ve empujado a una grave crisis emocional a partir de la cual debe aprender a dejar de lado sus sueños. El drama de Apple estaba coprotagonizado por rostros como Debra Winger, Shannon Woodward o Juno Temple (también presente en Ted Lasso, uno de los grandes éxitos de la plataforma), y a lo largo de su desarrollo Gordon-Levitt se había encargado tanto de escribir los guiones como de dirigir ocho de los diez capítulos que compusieron esta tanda, ilustrando que se trataba de un proyecto muy personal para él.

No obstante, y aunque Apple (en sintonía a otros servicios de streaming) no revele cifras de audiencia, parece que el público no ha conectado con Mr. Corman, conduciendo a su cancelación prematura. Algo que no significa, por lo demás, que Gordon-Levitt haya terminado su colaboración con el estudio, puesto que más allá de Mr. Corman ha desarrollado junto a HitRecord la serie animada Wolfboy and the Everything Factory, que se estrenó la semana pasada y cuenta con él como actor de doblaje.

