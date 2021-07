'Monstruos a la obra': ¿Qué ha pasado con Boo en la serie de Disney+?

Disney+ ha estrenado los primeros episodios de Monstruos a la obra, su nueva serie de animación ambientada en el universo de Monstruos, S. A., el clásico de Pixar. A diferencia de la precuela cinematográfica Monstruos University, que se remontaba a los años de juventud de los protagonistas Mike Wazowski y James P. Sullivan, en Monstruos a la obra la historia continúa seis meses después de los eventos de la primera película.

Al final de Monstruos, S. A., los habitantes de Monstruópolis descubrían que resultaba más rentable utilizar la risa de los niños humanos como energía en vez de su miedo, lo que llevaba a recalibrar todo su sistema productivo. Una reconversión industrial en toda regla en medio de la que se ve envuelto el protagonista de Monstruos a la obra, el mecánico Tylor Tuskmon.

El sueño de Tylor es convertirse en un asustador como sus ídolos Mike y Sulley, que también aparecen en la serie con las voces de sus actores originales (Billy Crystal y John Goodman en versión original, José Mota y Santiago Segura en el doblaje español). Quien no aparece en Monstruos a la obra es la otra protagonista de Monstruos, S. A., la pequeña Boo, lo que ha generado dudas entre los seguidores de la saga animada.

¿Por qué no sale Boo en 'Monstruos a la obra'?

La ausencia de Boo en Monstruos a la obra ya fue anunciada y explicada por Bobs Gannaway, productor ejecutivo de la serie, en Digital Spy en el momento de su presentación. Fue una decisión que él y Pete Docter, director de la película original y showrunner de la serie, tomaron plenamente convencidos.

"Los dos estuvimos de acuerdo en que la relación entre Boo y Sulley era tan bonita y hermosa que queríamos dejar que fueran los espectadores quienes tuvieran su propia interpretación de cómo habría evolucionado", explicaba Gannaway. "Era algo muy importante para Pete y para mí. No es que no adoremos a Boo o no quisiéramos verla de nuevo, sino que es tan valiosa que la dejamos tranquila".