'Money Heist: Korea': quién es quién en la versión coreana de 'La casa de papel'

La versión coreana de La casa de papel ha estrenado un nuevo avance y una serie de carteles sobre la nueva banda de atracadores, que formarán parte de la serie renombrada como Money Heist: Korea. Un elenco dispuesto a tomar las armas y revolucionar el panorama internacional, del que muchos te sonarán su cara...

Lee Won-jong - Moscow

Kim Ji-hun - Denver

Jang Yoon-ju - Nairobi

Lee Hyun-woo - Rio pic.twitter.com/x9Zs9brD1E — La Casa de Papel (@lacasadepapel) January 18, 2022

Yoo Ji-Tae es El Profesor

Después de interpretar a Woo-jin Lee en el apasionante thriller Oldboy, el actor también participaba en películas como la laureada en Cannes La mujer es el futuro del hombre o la macabra La casa de Jack, de Lars Von Trier.

Park Hae-soo es Berlín

El personaje interpretado originalmente por Pedro Alonso tendrá detrás ahora al reconocido actor de El juego del calamar, al que también podíamos ver en la película presentaba en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2020 Tiempo de caza.

Yunjin Kim es Seon Woojin

En el papel de la inspectora Raquel Murillo, reconvertida posteriormente en la atracadora Lisboa, se sitúa la icónica Sun-Hwa Kwon de Perdidos. La actriz, presente en 118 episodios de la serie de ABC, también aparecería posteriormente en la ficción Infieles.

Yun Jong-Seo es Tokyo

Aunque la surcoreana lleva poco tiempo en el mundo del cine y la TV, lo cierto es que sus pocos títulos han enamorado en todo el mundo. Esta debutaba en 2018 con el Premio FIPRESCI de Cannes Burning, posteriormente aparecía en El teléfono (película original de Netflix), Nothing Serious y Mona Lisa and the Blood Moon, película inaugural del festival de Sitges 2021.

Park Myung-hoon es Cho Youngmin

Quien fuera Geun-sae en la oscarizada Parásitos interpreta al director de Royal Mint, quien se convierte en uno de los rehenes de la banda. ¿Estamos ante el nuevo Arturito? El actor también aparecía recientemente en el elogiado film Libéranos del mal.

Un elenco reconocido en Corea

Entre los demás protagonistas podemos encontrar a una serie de actores célebres en el país asiático: Kim Ji-hoon (The Flower of Evil) como Denver , Hyun-Woo Lee (To the Beautiful You) como Río, Yoon-ju Jang (Three Sisters) como Nairobi o Ji-Hoon Kim (Stranger) como Helsinki, entre otros.

