Miranda McKeon ('Anne with a E') comparte que tiene cáncer de mama

A sus 19 años, la actriz Miranda McKeon es conocida por su papel de Josie Pye en la serie Anne with an E de Netflix. La ficción finalizaba en 2019 y desde entonces la joven no se ha dejado ver demasiado en la pantalla. Sin embargo, esta es muy activa en redes sociales con sus seguidores, donde ha decidido compartir con ellos que ha sido diagnosticada de cáncer.

"¡El rosa es mi nuevo color! Con dolor pero esperanzada, comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama", señalaba la actriz en su cuenta de Instagram. "Tengo 19 años y, según las estadísticas, las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad es de una entre un millón (literalmente, búscalo en Google). ¡Soy tan especial, pero lo sabíamos!".

La importancia de un diagnóstico rápido

McKeon compartía una serie de diapositivas en sus redes sociales con información sobre la enfermedad y un mensaje de tranquilidad para sus amigos y su familia. "La buena noticia es que el cáncer de pecho se puede tratar, se puede curar y estaré bien".

McKeon descubría que tenía un bulto que pasaba por alto debido a que no creía que fuera nada por la edad, hasta que en una biopsia anunciaron que era cáncer. Por ello, esta ha querido compartir también la importancia de hacerse chequeos. La noticia coincide estos días con el anuncio del cáncer de James Michael Tyler (Gunther, en Friends), quien también aprovechaba su confesión para destacar la importancia de un diagnóstico rápido.

La jovencísima intérprete debutaba en 2016 en la película de Rob Meyer Little Boxes, donde coincidía con Melanie Lynskey (Mrs. America), Oona Laurence (La seducción) o Maliq Johnson (Así nos ven). Su participación posterior en la serie de Netflix provocaría que saltara a la fama internacional. Ojalá la actriz se recupere pronto y podamos verla en una nueva producción.

