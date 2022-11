Millie Bobby Brown odia los gofres: "Escupía todo el rato en 'Stranger Things"

Como los seguidores de Stranger Things saben bien, Eleven (Millie Bobby Brown) llegó a Hawkins con la cabeza rapada, poderes sobrenaturales y una adicción preocupante a los gofres de la marca Eggo. No hablaba mucho, pero se las ingeniaba para alimentarse a base de estos deliciosos dulces antes de que Mike Wheeler (Finn Wolfhard) le diera cobijo en su casa.

Sin embargo, Millie Bobby Brown lo pasaba realmente mal cuando tenía que devorar gofres en la piel de su personaje. Durante una entrevista para Wired (vía Screen Rant) en la que ha respondido a las preguntas más buscadas sobre ella en Internet, la actriz ha desvelado que odiaba tanto comerlos que los escupía en un cubo.

"No, no me gustan. La gente cree que sí, pero en realidad en Stranger Things tenía un cubo para escupir a mi lado y escupía dentro porque no podía tragar los gofres sin tener arcadas", ha reconocido la joven. Muchos fans de la serie se sorprenderán ante esta revelación, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que se vinculan los gofres Eggo a Eleven desde ese primer episodio de la serie en el que descubríamos su adicción.

Más allá de esta anécdota, la joven se ha convertido en una estrella internacional gracias a su papel en el fenómeno de Netflix. Pronto le tocará despedirse de Eleven ya que la quinta temporada, que podría llegar en 2024, será la última.

Afortunadamente, Brown ha podido compaginar sus quehaceres en Hawkins con otros proyectos. Además de lanzarse al mundo de las franquicias con Godzilla: Rey de los monstruos (2019) y repetir en Godzilla vs. Kong (2021), ha regresado a Netflix para protagonizar Enola Holmes (2020), cuya secuela acaba de aterrizar en la plataforma.

Además, la actriz sigue vinculada al gigante del streaming para sus próximos proyectos: ya ha finalizado el rodaje de Damsel con el director español Juan Carlos Fresnadillo, y acaba de arrancar con The Electric State, la superproducción de ciencia-ficción capitaneada por los hermanos Russo.

