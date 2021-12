‘Miércoles’: Thora Birch abandona la serie de ‘La familia Addams’ a cargo de Tim Burton

Los creadores de Smallville (Alfred Gough y Miles Millar) se han aliado con Tim Burton para una de las series más prometedoras que Netflix tiene ahora mismo en preparación. Es Miércoles, spin-off de La familia Addams cuyos capítulos dirigirá Burton centrándose en la carismática hija de la familia, que encarna Jenna Ortega. Miércoles narra las aventuras de la protagonista titular en la Academia Evermore, habiendo fichado para su reparto a Catherine Zeta-Jones y Luiz Guzmán como sus padres Morticia y Gomez Addams, y teniendo bien avanzado su rodaje en Rumanía para una próxima fecha de incorporación al catálogo de Netflix.

No obstante, la producción de Miércoles acaba de sufrir un revés inesperado. Según recoge Deadline, la actriz Thora Birch ha tenido que abandonar el rodaje de la noche a la mañana debido a una emergencia. “Thora ha regresado a EE.UU. para atender un asunto personal y no volverá a la producción”, confirman desde la productora MGM. Los detalles de este abandono no se han aclarado aún (fuentes señalan que se ha debido a una enfermedad familiar), pero en cualquier caso parece que sus consecuencias van a ser determinantes: Birch está fuera de Miércoles, y los responsables de la serie van a tener que lidiar con su ausencia una vez esta ya había rodado buena parte de sus escenas.

Según parece el papel no se reajustará, sino que se añadirá un nuevo personaje sin que se sepa aún cómo. Lo más probable es que haya reshoots, quedando la duda de si Miércoles prescindirá totalmente del personaje de Birch. La actriz que se dio a conocer con papeles infantiles en títulos como El retorno de las brujas (y más tarde se consagró con American Beauty o Ghost World) interpretaba en la serie de Netflix a la directora de la residencia donde se aloja Miércoles, en un papel que parece lo suficientemente importante como para que sea difícil lidiar con su repentina ausencia.

Previo a su fichaje para Miércoles Birch había sufrido cierto estancamiento en su carrera, del que apuntaba a haber salido con sus apariciones recurrentes en The Walking Dead. La serie de Netflix, por su parte, apunta a engrosar la revitalización de esta añeja franquicia luego de que haya dado pie a dos películas animadas: La familia Addams y La familia Addams 2: La gran escapada, que Universal estrenó el pasado octubre.

