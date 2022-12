'Miércoles' supera la audiencia de 'Dahmer' y acecha a 'Stranger Things' como la serie más vista de Netflix

Se veía venir algo así. Desde su estreno en Netflix, Miércoles se ha convertido en la comidilla de las redes sociales, consolidando el estrellato de Jenna Ortega durante un año prolífico (también se ha dejado caer por X y la última Scream) al tiempo que se viralizaba una escena de baile al ritmo de los Cramps que se ha convertido en la sensación de Tik Tok. Lo lógico era que toda esta atención permeara los índices de audiencia, y así lo confirma IndieWire: Miércoles acaba de colocarse en la segunda posición como serie en inglés más vista de la historia de Netflix. Así que ha superado a Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, y ahora solo tiene por delante la cuarta temporada de Stranger Things.

Del 5 al 11 de diciembre Miércoles acumuló 269 millones de horas vistas, superando con holgura la marca de la serie que ha desarrollado Ryan Murphy (con sonoras controversias) a partir de los crímenes de Jeffrey Dahmer. Previamente, del 28 de noviembre al 4 de diciembre, este spin-off de La familia Addams sumaba 411 millones, lo que poniendo todo en conjunto desde el lanzamiento da un resultado total de más de 1.000 millones de horas vistas. Es la tercera serie de Netflix en conseguirlo, luego de la citada Stranger Things 4 y el fenómeno mundial de El juego del calamar, aún hoy la serie más vista de la historia de la plataforma de streaming sin especificar idioma.

Por debajo de Miércoles queda Dahmer, con 865 millones de horas, seguida de la segunda temporada de Los Bridgerton, la tercera de Stranger Things, la quinta de Lucifer y la primera de The Witcher. Las mediciones que Netflix suele aplicarse a sí misma siempre se centran en los 28 primeros días de presencia en el catálogo, y el histórico de esta medida nos hace concluir que el punto álgido de cada contenido suele alcanzarse a la segunda semana. Miércoles ya la ha dejado atrás así que no se espera una amplia suma en lo que queda de tiempo de estudio, pero no hay que subestimar las opciones de que termine superando la audiencia de Stranger Things 4. Puesto que El juego del calamar se quedó con 1.65 mil millones, en el caso de esta serie coreana sí es más difícil.

Miércoles ha llegado con el claim de centrarse no solo en el miembro más carismático de la familia Addams, sino de hacerlo además apadrinada por Tim Burton como director. Acompañan a Ortega en el reparto Catherine Zeta Jones y Luis Guzmán como sus padres, Gomez y Morticia, además de Gwendoline Christie como la directora de la Academia Nunca Más, donde se ambienta la mayor parte de la trama. El triunfo de Miércoles llega, por lo demás, al mismo tiempo que se confirma el gran impacto de otra serie de Netflix, esta documental: Enrique y Meghan, centrada en la vida de los duques de Sussex y su divorcio de la casa real británica, también ha sido un título de múltiples reproducciones.

De hecho su primer volumen de tres episodios (el segundo llega el 15 de diciembre) se ha saldado en su semana de apertura con 81.55 millones de horas, lo que le convierte en el documental de Netflix con mejor audiencia a su estreno. A saber qué otros récords bate con la segunda entrega.

