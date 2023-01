'Miércoles' es renovada por una segunda temporada en Netflix (nada de Amazon)

Desde que se estrenó en Netflix el 23 de noviembre, no hubo récord que se le resistiera a Miércoles. La serie desarrollada por Alfred Gough y Miles Millar (en su momento artífices de Smallville) lanzó ocho episodios contando con Tim Burton como director que encandilaron al público y le hicieron situarse entre los programas más vistos de la historia de Netflix. Miércoles, así, tuvo la mejor semana de estreno de todos los tiempos y la mejor semana total, además de erigirse como la tercera serie en superar las 1.000 millones de horas de visualizaciones. Quedaban por delante El juego del calamar (imbatible como serie más vista en la trayectoria de la plataforma) y la cuarta temporada de Stranger Things (aún la serie en inglés más vista). El triunfo hacía esperar una renovación instantánea.

Pero la cosa tardó. Mientras Miércoles viralizaba el baile de su protagonista, Jenna Ortega, y proclamaba que el interés del público por La familia Addams seguía intacto, algunos medios se hicieron eco de la posibilidad de que Netflix no pudiera renovar la serie pese al colosal éxito. El motivo habría sido una disputa con MGM Television, la productora: tras un acuerdo reciente, MGM es propiedad de Amazon, de forma que cabía la posibilidad de que la segunda temporada de Miércoles, de haberla, se estrenara en el catálogo de la competencia. Hubo quien arguyó que esto no tenía por qué ocurrir ya que Miércoles se había producido previamente al acuerdo, y en efecto la serie acaba de ser renovada. La segunda temporada de Miércoles no se verá en Amazon, sino en Netflix.

Tras más de un mes de espera (razón suficiente para temer por el futuro de Miércoles, conociendo a Netflix), la serie de Gough y Millar tendrá una nueva entrega. “Ha sido increíble que la serie conecte con gente de todo el mundo”, declaran los showrunners vía Tudum, la web dedicada a los contenidos de Netflix. “Estamos encantados de continuar el tortuoso viaje de Miércoles en la segunda temporada. No podemos esperar a sumergirnos de cabeza en otra temporada y explorar el espeluznante mundo de Nevermore”. Ortega volverá a interpretar a la primogénita de los Addams, que es enviada a la academia Nevermore haciendo nuevos amigos y desarrollando poderes psíquicos mientras investiga un misterio.

El reparto está coronado por Ortega en un momento espléndido para su carrera, pues a lo largo de 2022 también protagonizó Scream y X de Ti West. Le acompañan Gwendoline Christie, Christina Ricci (quien en su momento interpretara a la misma Miércoles para el cine), y la pareja de Catherine Zeta Jones y Luis Guzmán como Morticia y Gómez, el matrimonio Addams. Netflix aún no tantea fecha de estreno para los nuevos episodios.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.