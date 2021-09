¿Ganará Michael K. Williams el Emmy por 'Territorio Lovecraft'?

Personajes como Omar Little, Chalky White o Freddy Knight forman parte de lo mejor de la televisión estadounidense de las dos últimas décadas. A todos ellos (y un puñado más) los interpretó Michael K. Williams, sin duda uno de los actores más queridos y admirados de la pequeña pantalla. Su repentino fallecimiento esta semana ha segado una carrera prometedora que deja un legado muy sólido pero apuntaba a llegar mucho más alto durante los próximos años.

A la tristeza por la trágica noticia se une el hecho de que Williams no haya podido disfrutar del reconocimiento de la industria televisiva en la próxima ceremonia de los premios Emmy, dentro de menos de dos semanas (la noche del 19 de septiembre), donde el actor está nominado por su trabajo en Territorio Lovecraft y, de hecho, era el gran favorito en su categoría de mejor actor de reparto en una serie dramática.

Williams nunca fue nominado por sus interpretaciones icónicas en The Wire ni Boardwalk Empire, pero esta es la quinta nominación a un Emmy de su carrera. La primera vino en 2015 por el telefilme Bessie; dos años después, estaba nominado de nuevo como mejor actor de reparto de miniserie por The Night Of pero perdió frente al Alexander Skarsgård de Big Little Lies.

Al año siguiente, Williams fue nominado como productor de la serie documental Vice. Por último, y tercera nominación en la misma categoría de actor de reparto en miniserie/telefilme, también se quedó sin premio en 2019 cuando era candidato por Así nos ven. La nominación de este año por Territorio Lovecraft es la primera como actor de reparto en serie dramática.

Para muchos, hace tiempo que los Emmy le deben un premio más que merecido a Michael K. Williams. Eso, unido a la intensidad emocional de su trágico papel como Montrose Freeman en Territorio Lovecraft, hacían pensar que gracias a la serie (ya cancelada) de Misha Green el actor por fin iba a obtener este reconocimiento.

Sus rivales en la misma categoría son Bradley Whitford, Max Minghella y O-T Fagbenle por El cuento de la criada; Giancarlo Esposito por The Mandalorian; John Lithgow por Perry Mason; Chris Sullivan por This Is Us; y Tobias Menzies por The Crown.

Las votaciones para la 73ª edición de los Emmy se cerraron el pasado 30 de agosto, con lo que la noticia de la muerte de Williams no afectará al resultado. ¿Habrá premio póstumo para el actor? De ser así, sería la séptima vez en la historia de los Emmy que sucede, tras los casos de Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Raul Julia, Diana Hyland, Marion Lorne y Alice Pearce en el pasado.

