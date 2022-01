Michael Imperioli (‘Los Soprano’) se incorpora a la segunda temporada de ‘The White Lotus’

Hay vida más allá de Los Soprano, pero Michael Imperioli se lo pasó tan bien haciéndola que no ha tenido problemas en seguir vinculado al fenómeno. De un modo, además, que el fandom está agradeciendo: el intérprete de Christopher Moltisanti en la aclamada serie de HBO regenta junto a su compañero de reparto Steve Schirripa Talking Sopranos, donde repasa la realización de cada episodio junto a diversos invitados. Más allá del podcast, también se ha involucrado recientemente en Santos Criminales, precuela de la serie que David Chase estrenó el año pasado y donde Imperioli tuvo un cameo de voz.

Chase y HBO Max están actualmente pensando en nuevas expansiones de Los Soprano, y más allá de que con toda probabilidad Imperioli quiera estar ahí, su carrera sigue expandiéndose por otras vías. Como en una próxima serie de Hulu, This Fool, pero manteniéndose en las filas de HBO Max. Para la plataforma de streaming el actor está desarrollando junto a Alec Berg una serie basada libremente en su experiencia como budista, y además Deadline acaba de hacerse eco de su incorporación a la segunda temporada de The White Lotus. Es, de hecho, el primer gran fichaje de la serie de Mike White.

Originalmente The White Lotus solo iba a durar una temporada, dedicada a reírse de la clase millonaria en el marco de un complejo turístico de Hawaii. La serie, no obstante, se topó con tal éxito que White tuvo que ponerse con su continuación. Era consciente, no obstante, de que las cosas tendrían que cambiar. “No creo que sea creíble tener a todos los invitados de la primera temporada en las mismas vacaciones”. Es por ello que, hasta ahora, el único intérprete cuyo regreso ha sido confirmado es Jennifer Coolidge.

La actriz encarna a Tanya McQuoid, millonaria que llegó a Hawaii queriendo esparcir las cenizas de su difunta madre y encontró el amor en un masajista. Por ahora es el único regreso con respecto a la segunda temporada, mientras que Imperioli formaría parte del reparto principal encarnando a Dominic Di Grasso, empresario que viaja junto a su anciano padre y a su hijo recién graduado. La idea de White es cambiar el escenario en esta nueva tanda, yendo de Hawaii a una localización por especificar que muchos vinculan a algún rincón de Europa.

HBO aún no ha puesto fecha de estreno a la segunda entrega de The White Lotus, y por ahora Imperioli y Coolidge son los únicos intérpretes confirmados.

