Mel Brooks completa su clase de historia: tráiler de 'History of the World Part II'

El título original de La loca historia del mundo es History of the World Part I. Así es como llegó a los cines estadounidenses en 1981, como otra comedia disparatada que firmaba Mel Brooks en el punto más dulce de su carrera. Brooks ya había firmado Sillas de montar calientes y El jovencito Frankenstein (parodias del western y del cine de terror, respectivamente), y La loca historia del mundo llegaba en medio de dos films posteriores como Máxima ansiedad y La loca historia de las galaxias, que se burlaba del fenómeno de Star Wars. Lo de Part I en el título era un chiste de tantos: History of the World se articulaba en cinco segmentos ambientados desde la Edad de Piedra a la Revolución Francesa, como una parodia del cine épico que no se planteaba en serio tener segunda parte.

Pero eso fue en los 80. Brooks ha decidido estropear el chiste y acometer el desarrollo de History of the Word Part II acogiendo la forma de una serie de varios episodios auspiciada por Hulu. Nuevamente, estos episodios constarán de diversos sketches ambientados en diversos periodos de la historia de la humanidad, trabajando en todos ellos Brooks junto a Wanda Sykes, Nick Kroll e Ike Barinholtz. Estos cuatro resultan ser los guionistas y productores principales de History of the World: Part II, aunque si por algo destaca el proyecto es por la gran cantidad de estrellas invitadas que se pasarán por los sketches. Ahí estarán Pamela Adlon, Zazie Beetz, Danny DeVito, David Duchovny o Josh Gad.

Tomemos aire porque la lista continúa: Jake Johnson, Johnny Knoxville, Joe Lo Truglio, Jason Mantzoukas (reuniéndose estos dos últimos tras su estancia en Brooklyn Nine-Nine), Kumail Nanjiani, Emily Ratajkowski, Seth Rogen, Sarah Silverman y Taika Waititi, que no se pierde una. Aunque Brooks produzca junto a David Stassen, el veterano comediante no se pondrá detrás de las cámaras. Aún así no deja de ser un acontecimiento, pues el último film de Brooks como director data de 1995, cuando trabajó con Leslie Nielsen en Drácula, un muerto muy contento y feliz, desarrollando desde entonces una serie animada a partir de La loca historia de las galaxias que vio la luz en 2008.

Antes, en 2005, también intervino en Los productores, adaptación del mismo musical de Broadway al que había dado pie una de sus películas más famosas. History of the World Part II está desarrollada por Searchlight Pictures y 20th Television, y se estrenará el 6 de marzo. A partir de ahí cada día de esa semana se emitirán dos nuevos episodios, concluyendo la serie el 9 de marzo con la posibilidad de que en España podamos verla a través de Star, subcatálogo de Disney+. Ya hay un tráiler disponible de la serie, que puedes ver bajo estas líneas presentado por un Brooks al que no sabíamos que echábamos tanto de menos:

